Nérilia Mondésir, l'étoile d'Haïti à Montpellier

Nérilia Mondésir incarne une nouvelle génération de footballeuses haïtiennes. Arrivée en 2016 dans l'Hérault sur la pointe des pieds, l'attaquante de Montpellier était la première joueuse du pays antillais à poser ses crampons en D1 française. Six ans plus tard, "Nérigoal" s'est parfaitement acclimatée aux terrains et à la vie de l'Hexagone. Portait d'une femme qui ne cache plus ses ambitions, c'est-à-dire rejouer la Ligue des champions avec le MHSC et porter la sélection dont elle est la capitaine.

"Son pied gauche ne lui servait qu'à monter dans le bus." Jean-Louis Saez, ancien coach du MHSC féminin

Kimono, bus et Barça

Nérilia Mondésir fait la moue. Ce n'est pas l'entraînement sous la trentaine de degrés au domaine de Grammont qui en est la cause, mais plutôt l'incompréhension en apprenant qu'un journaliste souhaiterait lui parler. Elle a pourtant des choses à raconter. Assise à une table de pique-nique sous l'ombre d'un pin, elle accepte finalement de replonger dans ses souvenirs, avant d'aller étudier en vidéo le placement de la défense de Bordeaux. Si la joueuse de 23 ans à Haïti est aujourd'hui une célébrité sur son île, elle l'était déjà en arrivant au MHSC à 17 ans., assure-t-elle calmement. Ce statut, elle devra le confirmer cet été lors de la Gold Cup féminine au Mexique. Et pourquoi pas dès le premier match face à l'ogre américain, le 5 juillet ? Nérilia Mondésir vient de trop loin pour se fixer des limites.Le foot à Haïti, c'est le sport numéro un. Laurent Mortel, sélectionneur de l'équipe féminine nationale et un temps aussi des U20 féminines entre 2019 et 2020, est encore marqué par cet enthousiasme.(le surnom de l'équipe féminine, NDLR), déroule le nouvel entraîneur des filles de l'ASSE.De son côté, la jeune Nérilia ne rêvait pas de taper dans le ballon au plus haut niveau ni d'intégrer la sélection, mais plutôt d'enfiler un kimono.