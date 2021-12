Nenê : "Putain, ça aurait été bien de jouer dans une équipe comme ce PSG !"

Il fait partie de ces joueurs dont on se remémore les highlights avec une nostalgie teintée de tendresse. Les siennes sont essentiellement composées de dribbles à la semelle, de contrôles au cordeau, et surtout de frappes enroulées du pied gauche qui atterrissaient toutes au même endroit. À 40 ans, Anderson Luiz de Carvalho dit "Nenê" n'a plus sali une lucarne de Ligue 1 depuis bientôt dix piges, mais il continue de jouer au Brésil, là où tout a commencé. De passage à Paris, le joueur de Vasco da Gama (D2) raconte sa longévité, ses ambitions pour le futur, et ce club rouge et bleu qu'il aime tant.

"En voyant les choses maintenant, je pense que j'aurais dû jouer pour l'équipe de France. Dommage." Nenê

Oui, je le porte toujours. Il y a des matchs où j'oublie ou les médecins du club oublient, mais normalement, je l'utilise à tous les matchs. Ça m'aide à mieux respirer.Vraiment pas. Normalement, on espère 37, 38 ans au plus tard, là 40 ans... Grâce à Dieu, j'ai la force physique pour continuer. Pour les joueurs qui commencent à vieillir, le plus difficile c'est ça, physiquement le corps ne peut plus. Moi, je n'ai quasiment jamais eu de blessures dans ma carrière, ça m'aide aussi. Bien sûr, je n'ai pas la même vitesse qu'avant, parfois je ne peux pas jouer tous les matchs parce qu'au Brésil il y en a beaucoup, mais je prends encore beaucoup de plaisir.Je pense que c'est plusieurs choses qui sont combinées. La discipline, le fait de ne pas avoir de blessures, mon amour pour le foot aussi. Pour moi, c'est un rêve d'avoir été un joueur professionnel, de faire de bonnes choses, aider ma famille, connaître beaucoup d'endroits dans le monde, parler d'autres langues, je suis un privilégié. Et puis bien dormir, bien manger, ne pas boire ni fumer, tout ça combiné, ça fait que tu peux arriver plus loin.