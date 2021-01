Neal Maupay : "J'aime regarder des pro-gamers jouer aux jeux vidéo"

Passionné de jeux vidéo depuis l'enfance, Neal Maupay a fait ses débuts professionnels en Ligue 1 à l'âge de 16 ans, un âge où l'on adore aussi poncer la console. L'attaquant de Brighton raconte son évolution vidéoludique au fil des années, entre parties sur Counter-Strike, liens avec le monde de l'e-sport et vision sur Twitch.

J'ai dû attendre pas mal d'années avant d'avoir ma première console, la PlayStation 3, car mes parents n'étaient pas vraiment pro-jeux vidéo. Mais j'avais commencé à jouer bien avant ça, sur l'ordinateur familial, même si je n'avais pas obtenu leur autorisation. Je jouais en cachette à! J'attendais que ma mère parte travailler à 6h du matin pour avoir quelques heures devant moi avant d'aller en cours.J'ai tout de suite accroché pour plusieurs raisons : le concept, les sensations et surtout le fait de pouvoir jouer avec d'autres personnes. Rencontrer des gens, se créer des liens au travers d'un jeu vidéo, c'est ça qui m'a plu. On se donnait des rendez-vous virtuels après les cours ou pendant les vacances, on était un vrai groupe d'amis. Mais il n'y a pas quedans ma vie, j'ai aussi pas mal grinder. Les FPS en équipe avec cet esprit de compétition, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai beaucoup plus de mal avec les jeux solo ou arcade, même si j'ai pu apprécier lescomme. C'était une petite révolution, et pas mal d'amis footballeurs y jouaient.Je jouais énormément avant de percer dans le monde du football. Mais une fois entré en sport-étude puis en centre de formation à l'OGC Nice, j'ai dû laisser cette passion de côté quelque temps. Il y a eu tellement de changements à cette période de ma vie, entre mes débuts en Ligue 1, le bac à passer et tout simplement mon début de carrière à gérer. Je n'avais plus le temps, la tête