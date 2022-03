Ne masquons pas l'exploit de la Macédoine du Nord

Si la défaite de l'Italie en barrage risque de faire couler beaucoup d'encre, il ne faudrait pas pour autant passer sous la tapis l'exploit réalisé par le vainqueur de ce jeudi soir : la Macédoine du Nord. Après le premier Euro de son histoire disputé l'été dernier, la petite république des Balkans n'est plus qu'à une marche de disputer son premier Mondial. Et cela amène une certaine dose de fraîcheur.

Le football comme pansement

Trente-deux tirs à quatre. Une occasion même pas franche, un but. En langage poncif, on appelle ça une démonstration de réalisme. Après avoir subi la loi de l'Italie pendant 90 minutes et des poussières, la Macédoine du Nord a déjoué tous les pronostics grâce à Aleksandar Trajkovski et sa frappe flottante venue crucifier Gianluigi Donnarumma et, avec lui, 60 millions d'Italiens qui passeront leur deuxième Mondial de suite à attendre le suivant. Cruel pour le champion d'Europe en titre, Goliath certifié par 100% desde la planète Terre. Terrible désillusion diront les uns, glorieuse incertitude du sport, répondront les autres. Dans tous les cas, les regards seront tournés du côté de la Botte. Cela peut se comprendre, mais c'est bien dommage car ce serait oublier qu'à côté du perdant, il y a eu un vainqueur au terme de cette rencontre : la Macédoine du Nord.Déjà auréolée d'une victoire de prestige face à l'Allemagne sur ses terres en mars 2021 (1-2), l'ex-république yougoslave avait donné l'image d'un pays en plein boom. En tout cas, d'un point de vue footballistique. Parce que dans le reste du pays, on ne peut pas vraiment dire que l'heure soit à la fête. Entre les 16% de chômage, la démission du Premier ministre Zoran Zaev cumulés aux tensions diplomatiques avec le voisin bulgare qui risquent de freiner davantage la procédure d'adhésion du pays à l'Union européenne et, surtout, le récent recensement qui a révélé que 10% de la population avait émigré à l'étranger depuis le dernier effectué il y a 20 ans, on ne pouvait pas franchement dire que la Macédoine du Nord pétait le feu. Comme souvent, le football est venu jouer un rôle de pansement et la campagne des Lions rouges à l'Euro en a été la preuve, en dépit de leur élimination au premier tour (avec les honneurs, rappelons-le).Depuis, une vague de doutes est venue submerger ce pays pourtant sans accès à la mer. À commencer par la question de la succession de Goran Pandev (38 ans), héros national parmi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com