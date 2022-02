information fournie par So Foot • 01/02/2022 à 12:00

Ndombele, Belaïli, Diego Costa : ce qu'il faut retenir du mercato hivernal en Ligue 1

Le mercato hivernal s'est refermé lundi soir, à minuit pile, après un mois de rumeurs plus ou moins fondées, d'officialisations de prêts sans options d'achats et d'offres de Newcastle pour à peu près tout le monde. Certains ont pu perdre le fil, mais pas de panique : voici ce qu'il faut retenir du marché des transferts de janvier en Ligue 1.

Le money-time le plus fou : Lyon

Pendant longtemps, le mercato lyonnais a ressemblé à un long fleuve tranquille. Les seuls remous étaient alors engendrés par Sardar Azmoun, cible prioritaire finalement partie au Bayer Leverkusen. Puis soudain, tout s'est accéléré. Bruno Guimarães a pu rejoindre Newcastle , moyennant une coquette somme (50,1 millions d'euros, bonus inclus). Résultat : le 31 janvier, les dirigeants rhodaniens ont annoncé coup sur coup l'arrivée de Romain Faivre, le milieu offensif frisson du Stade Brestois, et le retour inattendu de Tanguy Ndombele, blacklisté à Tottenham et visiblement pas mécontent de rentrer à la maison. Peter Bosz aura donc l'embarras du choix dans l'entrejeu. À lui de trouver la bonne formule pour propulser l'OL vers un podium qui paraît encore bien lointain.

#Faivre2026 #Ndombele2022 pic.twitter.com/WnNQLAUMgf

La plus grosse hype : Youcef Belaïli (Brest)

— Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022On ne va pas dire que Youcef Belaïli effectue son retour en Ligue 1, parce que plus personne ne se souvient de son passage éclair à Angers, entre septembre 2017 et janvier 2018. On sera en revanche très curieux de voir ce que l'international algérien, qui était… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com