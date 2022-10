Ndiawar Diongue et le rêve accompli de la Beaujoire : "Je dois apprendre l'hymne nantais"

Grâce à un élan de solidarité des supporters du club, Ndiawar Diongue, un Sénégalais de 36 ans vivant à Dakar, a pu réaliser l'un de ses rêves de toujours : vivre un match du FC Nantes à la Beaujoire.

"Au Sénégal, je suis l'un des seuls de ma génération à supporter ce club. Les équipes de Ligue 1 les plus populaires là-bas, ce sont l'OM, largement, et le PSG depuis le Qatar."

Sur le chemin du stade, beaucoup de supporters m'ont reconnu et sont venus vers moi pour discuter et prendre des photos, c'était déjà incroyable. J'ai réalisé que je ne passais pas inaperçu, j'entendais partout : "C'est Ndiawar, le supporter sénégalais !" Au moment d'entrer dans le stade, j'ai eu des frissons. La Brigade Loire m'a impressionné pendant le match. J'ai chanté avec elle, mais je ne maîtrise pas encore par cœur l'hymne nantais. Je dois l'apprendre.J'ai crié à perdre ma voix parce que c'était vraiment magique. J'ai porté bonheur à l'équipe.C'était comme j'imaginais depuis toujours en regardant les matchs à la télévision ou sur l'ordinateur, sauf que cette fois j'étais présent en réalité et pas en virtuel. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. C'est un des meilleurs moments de ma vie.Thierry Tissotm'a fait une surprise. Il m'a amené à la buvette, et quand je suis arrivé, des supporters ont commencé à chanter pour moi. J'ai chanté avec eux, j'ai dansé, j'ai crié. Je me suis senti plus nantais que jamais au milieu d'eux. Au Sénégal, je suis l'un des seuls de ma génération à supporter ce club. Les équipes de Ligue 1 les plus populaires là-bas, ce sont l'OM, largement, et le PSG depuis le Qatar.

Du côté de chez Marie...