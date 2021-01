NBA: Trae Young éclipse les Clippers, le Jazz poursuit son récital

La jeune star des Hawks, Trae Young lors du match de NBA face aux Los Angeles Clippers disputé au State Farm Arena d'Atlanta le 26 janvier 2021 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin C. Cox )

La jeune star des Hawks, Trae Young, inspiré par Kobe Bryant, a fait chuter presque à lui seul les Clippers, mardi en NBA où Utah, renversant contre New York, a porté à neuf sa série de victoires.

. Young stoppe les Clippers

Fin de série pour les Clips, qui restaient sur sept victoires. Privé des stars Kawhi Leonard et Paul George, soumis au protocole anti-Covid sans qu'on sache s'ils ont été testés positifs ou sont cas contacts, L.A. a manqué d'armes offensives à Atlanta (108-99).

En tête d'une courte avance à la pause, grâce à un bon travail défensif, ils ont plié au 3e quart-temps sous les banderilles de Trae Young, qui y a inscrit 14 de ses 38 points.

En ce jour du premier anniversaire de la mort de Kobe Bryant, son idole comme celle de la génération dominante actuelle en NBA, le meneur de 22 ans lui a rendu hommage en faisant un 24 - un des numéros de maillot de l'ancien Laker - avec ses doigts, juste après avoir entré un panier fatal, depuis le logo central, dans le money-time.

Avant le match, il avait posté sur son compte Twitter une citation de Bryant, qui l'a pour le coup bien inspiré: "On peut toujours être plutôt moyen et faire ce qui est normal. Je ne suis pas là pour faire ce qui est normal".

"On a mis du coeur, de l'énergie en seconde période pour forcer la décision. Cette saison, je fais en sorte d'être celui qui fait gagner les matches à la fin, mes coéquipiers m'y aident et m'y poussent", a-t-il commenté.

Young n'a pas été le seul à se distinguer chez les Hawks (6e à l'Est), Clint Capela effectuant un gros travail dans la raquette (13 pts, 19 rbds).

Côté Clippers, qui manquent de rejoindre les Lakers en tête à l'Ouest, Reggie Jackson a fait ce qu'il a pu (20 pts, 8 passes, 7 rbds) et Nicolas Batum a été plus discret (5 pts, 5 passes, 4 rbds).

. Et de neuf pour Utah

Austin Rivers lors du match entre son équipe des New York Knicks face aux Hawks d'Atlanta le 4 janvier 2021 à Atlanta ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin C. Cox )

On n'arrête plus le Jazz. Et ce n'est pas faute d'avoir bien essayé chez les Knicks qui ont mené de 13 points à la mi-temps, avant de plier en seconde période face au sursaut de la franchise de Salt Lake City (108-94), qui partage désormais la 2e place à l'Ouest avec les Clippers.

Dans cette rencontre aux deux visages, Austin Rivers a d'abord symbolisé l'adresse insolente des Knicks, avec un 10/10 aux shoots réussi en 11 minutes. Mais le meneur a raté ses quatre autres tentatives dans les deux derniers quart-temps pour rester bloqué à 25 points.

Sûr de sa force collective actuelle, Utah, qui n'a jamais paniqué, a alors déroulé son basket, enfilé les paniers et mieux défendu, infligeant un 62-35 lors des 24 dernières minutes.

Rudy Gobert a été costaud avec 18 points, 19 rebonds (dont 7 offensifs) et 4 contres, bien aidé par Royce O'Neal (20 pts) et Mike Conley (19 pts).

. Wall se venge, Beal engrange

Pour ses retrouvailles avec Washington dont il a porté le maillot pendant dix ans, John Wall a réussi 24 points (5 passes), contribuant au 3e succès (107-88) de rang de Houston (11e).

"Ils pensaient que j'étais fini. Je voulais leur prouver qu'ils ont eu tort", a clamé le meneur, privé des deux dernières saisons en raison de blessures à un talon et à un tendon d'Achille, et qui a été échangé avec Russell Westbrook à l'automne dernier.

Les deux joueurs se sont d'ailleurs envoyés quelques mots d'oiseaux pendant le match, sous les yeux de Bradley Beal, ami du premier et nouveau coéquipier du second, qui a encore été prolifique (33 pts).

L'actuel meilleur marqueur de la ligue en est à 12 matches consécutifs à au moins 25 points marqués. La série la plus longue depuis celle d'un certain Michael Jordan en 1988-89, qui avait réussi cette performance sur 16 rencontres.

nip/ybl