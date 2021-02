NBA: Philadelphie sent le souffle des Nets, les Bucks et les Raptors confirment

Le basketteur des Brooklyn Nets James Harden lors d'un match contre les Suns, le 16 février 2021 à Phoenix dans l'Arizona ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Christian Petersen )

Les Brooklyn Nets ont signé une sixième victoire de rang dimanche en NBA contre les Clippers (112-108) et profitent de leur succès pour fondre sur le leader de la conférence Est Philadelphie, battu 110-103 par Toronto.

Après un début de saison poussif, les Canadiens confirment leur net regain de forme, comme les Milwaukee Bucks qui ont dominé les Sacramento Kings 128-115, grâce à un Giannis Antetokounmpo à nouveau étincelant.

- Les Nets émergent face aux Clippers -

Dans le choc de la soirée, James Harden a pris le dessus sur Paul George, et les Nets sont repartis victorieux du périlleux déplacement chez les Clippers.

Avec 37 points, contre 34 pour George, "The Beard" a porté chance aux New-Yorkais, qui signent leur sixième victoire de rang après avoir longtemps soufflé le chaud et le froid cette saison.

Conséquence directe de cette régularité, la première place de la conférence Est en vue. Avec vingt victoires chacun depuis le début de la saison, Philadelphie et Brooklyn sont au coude-à-coude, les Sixers conservant l'avantage grâce à leur nombre inférieur de défaites (onze, contre douze pour les New-Yorkais).

Dimanche au Staples Center, les Nets sont passés à l'offensive lors du deuxième quart-temps (30-21, 58-51 à la mi-temps) et ont contenu le retour de leurs hôtes dans le quatrième.

"C'était notre meilleure partie de match", s'est félicité l'entraîneur de Brooklyn Steve Nash. "On n'a pas perdu la balle, on a tiré... Quand on parvient à contenir une équipe comme celle (des Clippers) à 21 points dans un quart-temps, c'est la base" d'une bonne performance, a-t-il estimé.

Harden (11 rebonds et 7 passes) et Kyrie Irving (28 pts et 8 passes) se sont particulièrement illustrés, comme Paul George (6 rbds, 7 passes) et Kawhi Leonard (29 pts, 13 rbds) dans le camp adverse.

Kevin Durant, toujours blessé, n'a pas joué.

Malgré leur défaite, les Clippers restent bien installés sur la 3e marche du podium à l'Ouest, derrière le Jazz et les Lakers, qui n'ont pas joué dimanche.

- Toronto continue son numéro -

Les Raptors sont de retour, et les Sixers en ont fait les frais dimanche: le leader de la conférence Est s'est incliné 110-103 contre les champions 2019.

Porté par Pascal Siakam (7 rbds et 8 passes) et Fred VanVleet (5 rbds et 9 passes), tous les deux à 23 points, Toronto a aligné une quatrième victoire de rang, dans "sa" salle de Tampa, où il évolue cette saison en raison des restrictions imposées par les autorités canadiennes en lien avec la pandémie de Covid-19.

Trois autres joueurs des Raptors ont franchi la barre des 10 points (OG Anunoby, Norman Powell et Chris Boucher), face aux Sixers à nouveau dépendants du trio Tobias Harris (13 pts et 7 passes)-Joel Embiid (25 pts et 17 rbds)-Ben Simmons (28 pts, 9 rbds et 5 passes).

Grâce à leur prestation collective, les Canadiens sont cinquièmes à l'Est, devant les Celtics qui ont perdu (120-115) en prolongation à La Nouvelle-Orléans.

- Les Bucks redémarrent -

Après un creux de huit jours au milieu du mois, lors duquel ils ont encaissé cinq défaites de rang, les Bucks remettent la marche avant.

Transcendés par les 38 points et les 18 rebonds de leur vedette Giannis Antetokounmpo, ils ont battu dimanche les Sacramento Kings 128-115.

Khris Middleton a efficacement secondé le "Greek Freak", avec 32 points, huit rebonds et six passes.

"Nous jouons ensemble depuis huit ans (...) Je sais quand il se sent bien, dans ce genre de situations il vaut mieux se barrer de son chemin", a affirmé le double MVP au sujet de Middleton.

A l'Ouest, la 24e défaite de la saison a été celle de trop pour l'entraîneur des Minnesota Timberwolves Ryan Saunders, remercié après le revers concédé contre les Knicks (103-99).

La série noire continue aussi pour les Cleveland Cavaliers, défaits pour le 10e match d'affilée (117-101 contre Oklahoma City).

