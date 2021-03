So Foot • 07/03/2021 à 06:00

National 2 : premiers baisers

Neuf clubs de National 2 sont sur le pont ce week-end en Coupe de France. Pour les autres, la fête est malheureusement à des années-lumière. Encore plus depuis l'annonce de la non-reprise du championnat, deux semaines à peine après la bonne nouvelle. Le printemps a beau pointer le bout de son nez, le foot amateur demeure en plein brouillard.

C'est oui ou bien c'est non ?

Le

Ambiance Saint-Valentin oblige, le cœur des amoureux de foot, désespérément sec, avait fondu le 18 février :Reprise des hostilités fixée au 13 mars, avec la possibilité de disputer une partie des nombreux matchs en retard dès le 27 février.Chose faite puisque Grasse a dominé Jura Sud (1-0), que les réserves nantaise (2-0 au Puy) et rémoise (1-2 contre Beauvais) ont mordu la poussière, et que Sedan l'a emporté chez le Gazélec Ajaccio (1-2). Le bout du tunnel, enfin, pensait-on. Jusqu'à ce coup de bambou porté sans sommation en plein sur la boîte crânienne par la ministre des Sports Roxana Maracineanu mercredi :, comme l'a résumé le Paris 13 Atletico. La conséquence quasi inévitable de la détérioration de la situation sanitaire, alors que le Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque, Nice et plusieurs autres communes du littoral des Alpes-Maritimes goûtent déjà aux joies du week-end en mode confinement. Une menace qui plane encore au-dessus d'une vingtaine de départements de l'Hexagone. Mais le mal footballistique est déjà fait. Un club comme Saint-Pryvé/Saint-Hilaire, éliminé de la Coupe de France mi-octobre, espérait retrouver la compétition ce samedi, après quasiment cinq mois sans match officiel. La réception de Vannes attendra, la bouffée d'oxygène également.