Nathalie Iannetta : "Nous, supporters, avons un pouvoir : celui de nous abonner, ou non"

Nathalie Iannetta est en colère. L'ancienne conseillère jeunesse et sport du président de la République François Hollande, qui a également travaillé à l'UEFA de 2016 à 2018, est très remontée contre ce projet de Superligue. D'autant plus que son cœur est bianconero...

Ce projet de Superligue n'est pas seulement une honte. C'est aussi une insulte à ceux qui le font, les joueurs, et ceux qui le vivent: les supporters. Qu'ils la fassent leur ligue fermée! On vivra sans eux. On vibrera sans eux. On aimera de nouveaux clubs. De nouvelles villes. ? -- Nathalie Iannetta (@nathiannetta) April 18, 2021

"Ces gens-là sont complètement à côté de la plaque, ils raisonnent comme au début des années 2000, alors que leur démarche est insultante pour les amateurs de foot."

Oui... Ce sont des mots forts, mais ils sont à la hauteur de ma stupéfaction. Chez moi, en plus, c'est le double effet kiss cool. Je suis, et le gars qui est à l'origine de ça s'appelle Agnelli... Quelle trahison, quelle erreur, quelle ingratitude. Quand c'est ton propre club, c'est terrible, ce qu'éprouvent les supporters de ces clubs aujourd'hui, c'est indescriptible, c'est une prise d'otage. Et le pire, c'est qu'Agnelli et ?eferin, ils sont très proches, ?eferin a raconté qu'il y a trois jours, Agnelli lui a dit :C'est une vraie trahison humaine, en plus de tout le reste.La sidération. Je me suis dit :J'ai passé quelques coups de fil à l'UEFA, et non, ce n'était pas une blague. J'ai eu comme un sentiment de rupture, de tromperie. Andrea, tu es venu, tu as changé de logo, tu as fait un maillot dégueulasse, et maintenant tu viens nous donner des leçons sur la façon dont on doit repenser le système football ? Non, ce n'est pas possible. Ces gens-là