Nasser vs. Mbappé : l'aveu d'impuissance du PSG

Une réponse de Nasser al-Khelaïfi sur l'évolution de la situation contractuelle de Kylian Mbappé est venue pimenter la conférence de presse assez convenue de présentation de Lionel Messi. Si la réaction du président du PSG a des allures de coup de pression, elle prouve surtout le manque de maîtrise et de sérénité du club parisien dans ce dossier.

L'aveu d'impuissance du PSG

La menace d'un traitement à la Rabiot ?

Sans doute mis en confiance par le fait d'être aligné à droite de Lionel Messi lors de la conférence de presse de présentation de l'Argentin, Nasser al-Khelaïfi s'est senti d'humeur offensive au moment d'évoquer la situation de Kylian Mbappé :. Le format d'une conférence de presse étant ce qu'il est, personne n'a posé la question qui s'imposait en retour qui se formule en deux mots :S'il s'agit évidemment d'un coup de pression mis à l'attaquant français, qui fait écho au fait qu'un jour ce dernier aurait fait savoir qu'il attendait des certitudes sur la compétitivité de l'équipe avant de se prononcer sur son avenir - on peut considérer que c'est une erreur de communication de sa part, bien entendu, mais on devrait convenir que ce n'est pas vraiment la même chose que lier concrètement sa prolongation au PSG au recrutement des meilleurs joueurs de la planète -, son intérêt et son impact sont en réalité assez limités. On peut même y voir un aveu de faiblesse, d'impuissance, du comité exécutif du PSG qui se retrouve pour le moment en position d'échec dans sa gestion du cas Mbappé, lequel reste depuis le début et plus que jamais en position de force. La vérité, c'est que c'est Mbappé qui met la pression au PSG parce que son statut et son talent lui permettent de mettre les dirigeants du club le plus puissant financièrement du monde actuellement dans une situation où ils ne contrôlent rien et où ils n'ont pas de solutions crédibles pour réellement le contraindre à prolonger.Revenons aux mots de Nasser al-Khelaïfi. Pourquoi Mbappé aurait-il besoin d'excuses ? Il peut juste avoir des envies qui lui sont propres. A fortiori, rien ne le lui interdit. Il peut avoir envie de rester sans prolonger