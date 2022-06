Nasser al-Khelaïfi, l'éternel recommencement

Dans son interview annuelle dans laquelle il distribue les bons et mauvais points, le président du Paris-SG Nasser al-Khelaïfi a déclaré la fin du bling-bling au sein du club parisien annonçant, entre les lignes, le début d'un nouveau cycle qui ne sera pas incarné par Zinédine Zidane. Faut-il vraiment croire ce changement de paradigme quand, tous les ans, la direction parisienne déclare tout et son contraire dans ce bilan annuel de fin de saison pour faire plaisir à sa base ?

Comme tous les ans, des paroles mais à quand les actes ?

"Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture ! Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable". L'interview annuelle de Nasser al-Khelaïfi pourrait facilement s'introduire sur le générique de K-2000 dans laquelle David Hasselhoff s'efforce de sauver le monde. Le patron parisien a, lui, une mission plus délicate : mettre son club sur le chemin de la victoire en Ligue des champions, le but ultime de QSI depuis le rachat du club parisien en 2011. La saison qui vient de s'écouler est sans doute la pire, sportivement, depuis ce fameux rachat. Un titre de champion glané sous les sifflets de son propre public, un coach boudé, piètre communicant et ennuyeux au possible dans le jeu, deux titres nationaux perdus (Trophée des Champions et Coupe de France) et une liquéfaction rocambolesque sur la pelouse de Madrid en huitième de finale retour de la C1. Comme chaque année, pour remobiliser ses troupes et annoncer la couleur de la prochaine saison, le patron du PSG a pris la parole dans. À l'instar des années précédentes, l'entretien contient de très nombreux effets d'annonce. Extraits :Un an après s'être attaché les services de joueurs bling-bling par excellence (Lionel Messi et Sergio Ramos), NAK avance que cette ère est déjà Lire la suite de l'article sur SoFoot.com