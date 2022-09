Naples : Revoilà Zambo Anguissa

Sorti des radars depuis son transfert à Fulham en 2018, André Frank Zambo Anguissa a été monstrueux lors de la nette victoire du Napoli contre Liverpool ce mercredi soir (4-1). Une performance XXL à l'image de son début de saison canon.

L'envie d'avoir Anguissa

Son dernier fait d'armes sur la scène européenne remontait à la finale de Ligue Europa 2018 perdue par l'Olympique de Marseille face à l'Atlético de Madrid (0-3). Ce soir-là, André Zambo Anguissa se rendait coupable d'un contrôle approximatif conduisant à l'ouverture du score des. Une bévue dont il était loin d'être le seul responsable, mais qui lui avait pourtant valu de nouvelles moqueries à l'égard de sa technique. Quatre ans plus tard, pour le premier match de Ligue des champions de sa carrière, le milieu de terrain de 26 ans n'a fait aucune fausse note. Au contraire, il a marché sur l'entrejeu de Liverpool, au point d'être élu homme du match. Une distinction qui n'est pas uniquement due au but plein de maîtrise qu'il a inscrit à la demi-heure de jeu - permettant ainsi auxde faire le break -, mais surtout à son énorme volume de jeu. Défensivement, le milieu relayeur a mangé ceux qui croisaient sa route (5 interceptions, 7 tacles réussis et 11 duels gagnés) et, balle au pied, il a permis à son équipe d'être tranchante offensivement (87,2% de passes réussis, 100% de dribbles réussis, 100% de passes longues réussies).S'il a tenté et réussi deux roulettes ce mercredi soir, c'est pourtant bien balle au pied qu'André Frank Zambo Anguissa semblait jadis être emmerdé. Que ce soit à l'OM, ou à Fulham, club qu'il a rejoint à l'été 2018 contre 30 briques. Une somme qui paraissait folle pour celui qui était arrivé trois ans plus tôt en provenance de Reims pour moins d'un million d'euros, d'autant que sa première saison en Angleterre avait donné raison à ses détracteurs. Mais il lui aura fallu un prêt réussi à Villarreal à l'été 2019 pour se… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com