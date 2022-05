Naples, maître de la régularité, mais pas des détails

Revenu en Serie A en 2007 après être passé par la case dépôt de bilan, Naples pourrait valider sa place sur le podium face au Genoa ce dimanche, pour la huitième fois depuis cette remontée. Une régularité qui place les Partenopei parmi les cadors du championnat italien, mais qui laisse aussi la place à pas mal de regrets. Comment le club d'Aurelio De Laurentiis fait-il pour systématiquement laisser échapper un Scudetto au moment où il lui tend les bras ?

Mental combat

Quelques semaines avant que leurs chemins ne se séparent, Lorenzo Insigne et Naples tenteront d'aller définitivement conquérir une place sur le podium face au Genoa ce dimanche après avoir dû, comme trop souvent ces dernières années, faire une croix sur leurs derniers espoirs de. Encore dans la course à l'arrivée des beaux jours, lesont vu la Fiorentina , la Roma et Empoli venir briser leur rêve. Tant et si bien qu'à trente ans, le capitaine napolitain ne succèdera pas à Diego Maradona, le dernier à avoir permis au Napoli de remporter le titre en 1990.Une disette longue de plus de trente piges à laquelle les Napolitains ont pourtant eu de nombreuses occasions de mettre fin ces dernières années. 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, autant de saisons qui ont vu les hommes d'Aurelio De Laurentiis (ADL) finir sur le podium (quatre fois deuxièmes et trois fois troisièmes). Avec en point d'orgue cette fabuleuse année 2018 où, emmené par Maurizio Sarri, Naples, 91 points au compteur, voit pourtant la Juventus lui souffler le titre., témoigne Marcello Calvano, journaliste pour la radio Kiss Kiss Napoli. Seulement voilà, à quelques encablures de la fin, la Vieille Dame, battue par son rival du sud la journée d'avant, s'en sort après une partie houleuse face à l'Inter . Le lendemain, à Florence, Kalidou Koulibaly prend un rouge après six petites minutes et le Napoli, fessé par la Fio , laisse filer la Juve., se remémore le journaliste.Un peu comme cette saison où