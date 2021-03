Naples fait vaciller Milan

Face à un Naples solide, Milan n'a pas su trouver la clef et s'incline une nouvelle fois à domicile face à un gros du championnat (0-1). Un but de Matteo Politano au retour des vestiaires aux Partenopei plus que jamais relancés dans la course à la Ligue des champions.

Milan 0-1 Naples

Sans buteur, c'est plus dur

Dans nos colonnes il y a quelques jours, Paolo Maldini reconnaissait que l'absence de public dans les stades avait pula jeune équipe dont il a la charge en tant que directeur technique. Toutefois, la légendeavait tenu à ajouter une chose :Nul doute qu'un San Siro plein comme un œuf aurait pu aider l'équipe de Stefano Pioli, ce dimanche soir, face aux hommes de Gennaro Gattuso. Car après la Juve, l'Atalanta et l'Inter, c'est le nom de Naples qui est venu s'ajouter à la liste des gros morceaux venus défaire le Milan dans son antre en championnat.Trois jours après être allé arracher un nul à Old Trafford face à Man United en Ligue Europa dans les dernières secondes, Milan n'a cette fois-ci pas su au arracher un point et fait sans le vouloir le bonheur des autres grandes écuries du championnat. D'entrée de jeu, Naples dresse une muraille et compte alterner entre phases de possessions et contres meurtriers. Sans Zlatan ou de Mario Mandžuki?, Rafael Leão occupe toujours le poste d'attaquant de pointe un peu par défaut et peine à peser sur l'arrière-garde des. La première véritable occase est d'ailleurs pour les Napolitains, mais Gigio Donnarumma enlève Lire la suite de l'article sur SoFoot.com