Naples, du gâchis et des hommes

Club italien le plus emballant de la dernière décennie du temps des années Sarri, le Napoli est en train de dangereusement se banaliser, sous la houlette d'un Gennaro Gattuso fragilisé par des résultats insuffisants et une politique sportive discutable. Une régression stylistique regrettable, pour une équipe qui ne semble plus savoir quel type de football elle veut jouer.

Crise d'identité

Dans vingt ans, on en parlera sans doute encore à Naples. De ces trois années érotiques : 2015-2018. Après tout, c'est une histoire facile à raconter. D'abord, c'est l'histoire d'un mec. Un mec qui avait l'air normal, avec son jogging délavé et sa clope au bec, mais dont l'équipe jouait un football qui ne convoquait rien d'ordinaire. Maurizio Sarri n'a rien gagné avec le Napoli. Il a fait beaucoup mieux que ça. En faisant pratiquer à son équipe un jeu résolument offensif, capable de conjuguer pressing à haute intensité, attaques verticales et longues phases de possession, il a participé à moderniser un football italien qui s'encroûtait dans ses vieilles certitudes tactiques. Roberto de Zerbi, l'actuel entraîneur de Sassuolo, ne disait pas autre chose en octobre 2019 :Parti de la cité parthénopéenne à l'été 2018, Maurizio Sarri a laissé la formationentre les mains de Carlo Ancelotti, puis de Gennaro Gattuso. Problème : l'héritage de sa méthode et de son style semble déjà en voie de terminaison avancée.Illustration le 3 mars dernier contre le Sassuolo de Roberto de Zerbi, encore lui, pour le compte de la 25journée de Serie A. Face à l'une des équipes les plus joueuses et créatives du championnat, le Napoli a délivré une prestation tiède. Lesn'ont été ni bons ni mauvais. Ni dominants ni dominés. Pas complètement attentistes, mais pas vraiment entreprenants non plus. Moyens jusqu'au bout des ongles, en somme. Quitte à signer un match nul (3-3), après avoir concédé un penalty évitable dans le temps additionnel. Lorenzo Insigne a très mal vécu la chose et est sorti du pré en lâchant unforcément remarqué. Il faut dire que Naples n'y arrive vraiment plus. Déjà éliminés