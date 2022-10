Naples croque la Roma

Vaillants et impuissants, les Giallorossi n'ont pas su se mettre en travers de la route du Napoli qui a pris le dessus en fin de match grâce à Osimhen. Statut quo, au classement : les Partenopei restent leaders, alors que la Louve campe à la cinquième place.

Rome 0-1 Naples

Des coups d'éclat, mais pas d'étincelle

Osimhen la danse

PartenopeiL'ogre napolitain a bien failli caler. Dix minutes avant le terme, le leader de Serie A ne voyait pas le bout du tunnel après avoir tenté maintes et maintes fois de faire sauter le verrou romain. Surtout que de l'autre côté, un Zaniolo mort de faim arpentait le terrain en embuscade de la moindre erreur des. C'est finalement la Louve qui a craqué, grâce à un éclair de génie d'Osimhen (80). La série de victoires du Napoli s'étend à six, alors que celle des Romains prend fin après trois succès de suite en Serie A.Entamée sur les chapeaux de roue, la première période permet auxde s'égosiller dans les travées du Stadio Olimpico. Régulièrement harangués par Abraham ou Zaniolo, les supportersprofitent du bon début de match proposé par leur équipe. Menée par Zaniolo, justement, en électron libre sur le front de l'attaque, la Roma fait forte impression et les occasions de l'Italien (6, 16) bâtissent le rapport de force favorable aux locaux. Mais le Napoli compte bien faire respecter la hiérarchie du classement, avec une paire Kvaratskhelia-Zieliński menaçant la défense romaine et faisant de l'ombre à un Lozano isolé sur la droite de l'attaque napolitaine. Les coups d'éclat, d'un côté comme de l'autre, ne suffisent pourtant pas à faire évoluer le score : même la série de dribbles de Ndombélé, qui pousse Patrício à se jeter dans les pieds du Français, ne permet pas de provoquer un penalty : le gardien ayant légèrement touché la balle avant le dernier gri-gri, la VAR annule la décision de M. Irrati (38).Le siège napolitain dans le camp romain débute dès le retour des vestiaires. Mais grâce à un Smalling des grands jours, la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com