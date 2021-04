Naples assagit la Lazio au milieu de la foire

Dans une rencontre de barge, un Napoli clinique a stoppé net le rythme forcené de la Lazio (5-2), avec notamment un doublé de Lorenzo Insigne. Un joli coup dans la course à l'Europe, pour les Partenopei.

Napoli 5-2 Lazio

Vidéo trop lourde pour SMS

On ne sait pas encore si la Juve sera ou non au casting de la prochaine Ligue des champions, mais le Napoli fera tout ce qui est en son possible pour que ce ne soit pas le cas. Et ce jeudi à domicile face la Lazio (5-2) - autre prétendant au dernier strapontin vers la C1 -, les ouailles de Ringhio Gattuso ont stoppé la grosse série d'un adversaire direct (cinq succès) et peut-être annoncé qu'ils étaient fin prêts pour les derniers mètres de ce championnat, quatre jours après le nul accroché contre l'Inter (1-1). En plus de cela, on a eu droit à une rencontre de fou malade.Le scénario aurait pu basculer dans l'autre sens dès la quatrième minute : le Napoli démarre bien mais sur son premier corner, Sergej Milinkovi?-Savi? pique en contre et Elseid Hysaj est obligé de stopper Manuel Lazzari dans sa surface. Penalty pour les visiteurs, pense-t-on, mais Marco Di Bello revient à un pied haut de SMS sur Kostas Manolas au début de la séquence, et Lorenzo Insigne aligne Pepe Reina des onze mètres à l'autre bout du pré. Les Parthénopéens déroulent et, rapidement, se mettent à l'abri lorsque le pied gauche de Matteo Politano parle après un joli travail de Dries Mertens. Lesmettent un certain temps à retrouver leurs esprits et c'est encore Milinkovi?-Savi? qui sonne la révolte, permettant à Joaquin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com