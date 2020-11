Naples, à quoi bon le foot maintenant que Diego Maradona est parti ?

Diego Maradona est parti, et Naples se retrouve orpheline du plus grand joueur, voire du plus grand personnage public de son histoire. La cité parthénopéenne va désormais devoir se figurer un monde sans le Pibe de Oro. Symboliquement, c'est une toute nouvelle page de la destinée du club et de la ville qui s'écrit en Serie A ce dimanche soir face à la Roma.

"Maradona nous a rapprochés du possible"

Diego,

C'est l'histoire d'un type qui est partout. Sur les murs de la ville. Dans un musée, qui lui est dédié. Dans le recoin d'une impasse, dans une des innombrables petites chapelles qui lui sont consacrées. Et surtout, qui habite l'esprit de chaque Napolitain. À Naples, Diego Armando Maradona n'est pas qu'un joueur de football, mais la matrice d'un récit qui a nourri l'inconscient collectif et qui se transmet de génération en génération. Le club n'a plus jamais été le même avec lui, il ne sera plus jamais le même sans lui. Comment le Napoli va-t-il bien vivre après Diego ? Pour se figurer quelques éléments de réponse, il faut peut-être commencer par jeter un coup d'œil dans le rétroviseur.En un sens, Naples a déjà perdu Maradona une fois. C'était le 17 mars 1991, date du contrôle positif de Diego à la cocaïne. Le joueur est alors suspendu quinze mois. Sa carrière italienne est finie, sa romance avec le Napoli aussi. Alors que Maradona s'envole pour l'Espagne et Séville où il sera transféré en 1992, Naples ne perd pas seulement le meilleur joueur de son histoire : l'équipe dit adieu à son protagoniste principal, celui qui a transmuté à lui seul le récit populaire du club et de la ville dans les années 1980. Maradona a vu Naples, et l'a montré au monde. Évidemment, le talent n'entre pas seul en compte ici. Il y a d'abord cette alchimie innée qui se crée entre le, ce génie du bas originaire de la banlieue pauvre de Buenos Aires, et les Napolitains, ces ""(culs terreux) méprisés par le Nord. Maradona, c'est la preuve que les hiérarchies sont mouvantes. Que les limites sont franchissables. Cette rébellion contre la Juve, le Milan, l'Inter, bref, les clubs nantis, on la vit au San Paolo. Elle est condensée dans un mètre 65 de talent pur. Ce n'est ni un rêve ni une chimère.est aussi réel que les glorieux trophées qu'il remporte avec le club