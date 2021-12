Nantes vole trois points à Lorient

Les Canaris n'ont pas vu le ballon mais ont mangé les Merlus.

Lorient 0-1 Nantes

? Le @FCNantes s'impose sur la plus petite des marges ? https://t.co/9Ngg8O1P1r#FCLFCN pic.twitter.com/BJKvpm4R82 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 5, 2021

Leà son sommet.Baladé par le FC Lorient, auteur d'une frappe cadrée en 90 minutes, Nantes repart tout de même du Morbihan avec les trois points (0-1), retrouvant la victoire après un trou d'air de cinq matchs. Les Merlus, incapables de trouver la faille malgré leurs seize tentatives, enchaînent eux une sixième défaite de rang.Après un premier acte globalement maîtrisé par les locaux avec une grosse occasion pour Terem Moffi et Enzo Le Fée (26) ou encore une cartouche pour le Nigérian en contre juste avant l'entracte (45+1), Lorient a complètement pris la rencontre en main en deuxième. Mais malgré les boulevards sur les côtés et les nombreuses situations pour les hommes de Christophe Pélissier, ces derniers ont bégayé dans le dernier geste (deux tirs cadrés seulement), et les Canaris en ont profité : une sortie de balle heureuse, un centre de Quentin Merlin, une remise de l'entrant Osman Bukari et une finition impeccable d'un remplaçant, Wylan Cyprien, qui ouvre son compteur nantais au meilleur des moments (83).Cyprien redevient donc tout doucement un joueur de football.