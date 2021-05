Nantes-Toulouse : ces barrages qui ne cèdent jamais

Malgré une saison cataclysmique et un barrage retour raté à domicile face à Toulouse (0-1), le FC Nantes a sauvé sa peau en Ligue 1. En profitant d'un sytème qui favorise chaque année le dix-huitième du championnat, au détriment des clubs de l'antichambre.

Arroseur arrosé dans la Ville Rose

Au coup de sifflet final de la double-confrontation perdue par leur Toulouse FC contre Nantes, le sanguin Damien Comolli - président du club - et Patrice Garande - l'entraîneur des Violets - ont d'abord insisté, à chaud, sur une main de Charles Traoré qui aurait été oubliée par Benoît Bastien à dix minutes du terme du match retour, et qui aurait pu faire basculer le destin des deux équipes. Mais les deux hommes se sont trompés de combat, car il y en a un autre, plus évident, qui mettrait beaucoup plus de monde d'accord : le principe même du barrage qu'ils ont disputé cette semaine en clôture de la saison de Ligue 1 et Ligue 2.D'ailleurs, lorsque l'on a lancé Garande sur ce sujet après qu'il a fini de cracher son venin sur la VAR, le coach du Téfécé s'en est donné à coeur joie :, a-t-il lâché(en 2016-2017, N.D.L.R.)L'ancien attaquant de l'AJ Auxerre est dans le vrai : depuis ce simple barrage aller-retour qui avait souri à l'ESTAC de Benjamin Nivet (2-1, 0-0), la donne a changé et le scénario n'a plus jamais souri à celui qui venait d'en bas. Maintenant, trois équipes de l'antichambre - du cinquième au troisième - doivent s'entretuer pour avoir le privilège Lire la suite de l'article sur SoFoot.com