Nantes-Toulouse, 14 ans et 11 jours plus tard

Le 19 mai 2007 à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1, la Tribune Loire - courroucée par Serge Dassault et le président Rudi Roussillon - empêchait un Nantes-Toulouse d'aller à son terme, alors que les Canaris disaient tristement au revoir à l'élite. 5126 jours plus tard, c'est encore un FCN au bord du gouffre qui accueille le Téfécé, au bout d'une saison marquée par la fracture avec les supporters locaux. De Nantes-Toulouse à Nantes-Toulouse, quelque chose a-t-il réellement changé dans la Maison jaune ?

Au micro de Foot+, Patrice Rio est pris de court, ce 19 mai 2007 sur les coups de 22h35, alors que le Toulousain Achille Emana vient d'obtenir un coup franc sur la pelouse de la Beaujoire. La Brigade Loire a pourtant donné le ton dans l'après-midi avec une manifestation contre la direction du FC Nantes, puis quelques secondes avant l'assaut à base descandés en chœur. En vérité, lorsque ce Nantes-Toulouse, dernier match de la saison à la Beaujoire, est interrompu à cinq minutes du gong - et pour l'éternité - par les habitués de la Tribune Loire, ce sont des mois et des mois de tensions, de frustration et de colère du peuple jaune qui transparaissent, jusqu'à ce point de non-retour.Ce peuple jaune sait alors que son équipe court à sa perte, et il y a de quoi vu le contexte : un club à la gestion catastrophique sous la gouvernance de Serge Dassault - et chancelant en bas de tableau depuis trois saisons, une escouade à la dérive composée de mercenaires, de cadors en bout de course et d'erreurs de casting (coucou Fabien Barthez), un banc qui voit se succéder les techniciens impuissants, une fracture avec les tribunes et à l'arrivée,