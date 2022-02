Nantes saigne le Paris Saint-Germain

Quatre jours après le Real, Paris s'est pris un mur à la Beaujoire (3-1), se retrouvant mené de trois pions à la pause par des Canaris en transe et se retrouvant piégé par le scénario. Un vrai match référence pour Nantes.

FC Nantes 3-1 Paris SG

Le roi Merlin

Le tournant VAR

On ne saura sans doute jamais les mots qu'Antoine Kombouaré a prononcé à 20h45 ce samedi soir, ni ce que les joueurs du FC Nantes ont ingurgité lors de la collation, pour qu'ils signent une telle prestation ce soir. Quatre jours après avoir tapé le Real Madrid en C1, le PSG - dans sa quasi-équipe type - a lourdement chuté à Nantes (3-1), en encaissant 45 minutes dejaune et vert en première période et en se cassant les dents sur le 5-3-2 du technicien kanak et les grandes paluches d'Alban Lafont. Après Rennes en octobre, la Bretagne n'est décidément pas une terre qui réussit au leader du championnat cette saison.Au milieu d'un immense nuage de nature pyrotechnique, Juan Bernat met moins de trois minutes à chauffer Alban Lafont (3) dans un couloir que le néo-piston Osman Bukari met du temps à apprivoiser. La fumée ne s'est pas encore dissipée lorsque les Canaris, sur un modèle de contre-attaque éclair côté gauche entre Moses Simon et Randal Kolo Muani, ne démarrent la Beaujoire par l'intermédiaire de ce dernier. Leo Messi se mange le bonjour de Nicolas Pallois (7), puis de Lafont (8) : Nantes est en transe, repousse l'envahisseur et gicle à chaque récupération, Andrei Girotto canardant même Keylor Navas de loin (12). Dans la foulée, le bouillant Ludovic Blas percute et au bout d'une action en deux temps, Quentin Merlin dessine un chef-d'œuvre pour son premier but en proLe rythme est insoutenable, Neymar envoie Mbappé buter à son tour sur le portier nantais et sur le contre, Simon dépose Maquinhos pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com