Nantes reste en Ligue 1 par la petite porte

Vaincu à domicile, Nantes assure tout de même sa place en Ligue 1 pour la saison prochaine grâce à la règle du but inscrit à l'extérieur (0-1). Toulouse a montré un visage bien plus conquérant qu'au match aller, mais cela n'aura pas suffi.

FC Nantes 0-1 Toulouse FC

C'était un carton jaune qui pouvait mériter un rouge. Au moment de mettre la pression sur la défense nantaise, Vakoun Bayo s'appuie sur la cheville gauche de Charles Traoré et s'essuie les crampons sur le latéral gauche qui hurle de douleur. En tant qu'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien n'est pas allé consulté l'assistance vidéo, pourtant inclue dans les conditions de ce barrage aller-retour afin de savoir laquelle des deux équipes passerait l'exercice 2021-2022 en Ligue 1. Un petit détail pour de grosses conséquences, puisque Bayo va ouvrir le score dix minutes plus tard et faire basculer la rencontre dans le suspense le plus total jusqu'au coup de sifflet final. Mais à la fin, c'est Nantes qui peut souffler grâce à la précieuse règle du but inscrit à l'extérieur.Sous un soleil prêt à inonder La Beaujoire de chaleur, Nantais et Toulousains démarrent la rencontre dans les mêmes systèmes de jeu qu'au match aller sur le papier. Moins isolé qu'au Stadium, Vakoun Bayo se trouve un partenaire mobile avec Rhys Healey et les Violets gagnent en mobilité. Les visiteurs sont d'ailleurs les premiers à mettre le feu dans la surface adverse : le coup de tête de Bafodé Diakité manque de précision suite à un bon coup franc de Brecht Dejaeghere (5). De l'autre côté, Maxime Dupé effectue une bonne sortie à ras de terre devant Randal Kolo Muani (8), mais le Téfécé montre bien ses intentions offensives et Healey oblige Alban Lafont à une belle parade du pied pour détourner un puissant tir croisé (13).