Nantes prolonge la fête contre Rennes

Quatre jours après avoir remporté la Coupe de France, le FC Nantes s'est payé le Stade rennais (2-1), surfant sur son euphorie et éteignant quasiment les rêves de podium du rival à deux journées de la fin du bal. Et l'homme du match s'appelle encore Nicolas Pallois.

Nantes 2-1 Rennes

Tait et Coulibaly mettent de la couleur

Ce sont des lendemains qui chantent au FC Nantes et c'est une sensation que la Maison jaune n'avait pas connue depuis bien trop longtemps. Quatre jours après leur triomphe au Stade de France et le premier trophée remporté par le club depuis 21 ans, les Canaris ont poursuivi la fête en remportant le derby breton contre Rennes (2-1) dans une Beaujoire comblée et festive. Antoine Kombouaré avait annoncé avant la rencontre que les célébrations attendraient le dernier match de la saison, ses joueurs lui ont confirmé qu'ils n'étaient pas encore en vacances. Au grand désespoir du rival rennais, qui voit ses rêves de podium s'éloigner avant la réception de l'OM, qui ne sera donc pas une finale pour la 2place.Pour éviter les effets de la gueule de bois, Antoine Kombouaré avait choisi de faire tourner et de repartir au combat avec la moitié de son équipe titulaire le week-end dernier au Stade de France, Randal Kolo Muani et Moses Simon débutant notamment sur le banc. Dans un stade coloré malgré la fermeture de la Tribune Loire, les Rennais ont d'abord affiché un visage timoré, laissant Osman Bukari se chauffer au milieu des défenseurs rouge et noir. Pour se mettre la tête à l'endroit, les Bretons s'en sont remis à Martin Terrier, impressionnant dans ses prises de balle et dans tous les bons coups, même si sa frappe trop molle et le coup de tête de son copain Gaëtan Laborde n'ont pas fait trembler Alban Lafont. Ce dernier a finalement été surpris par une reprise du droit de Flavien Tait après un joli mouvement et une nouvelle passe décisive de Benjamin Bourigeaud. Un temps fort récompensé puis une domination pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com