Nantes plume Nice et remporte la Coupe de France

Au terme d'une finale qu'il a maitrisé, le FC Nantes a remporté la quatrième Coupe de France de son histoire ce samedi au Stade de France en disposant de Nice (1-0). Un succès qui propulse Antoine Kombouaré et ses hommes au septième ciel, et en Ligue Europa.

OGC Nice 0-1 FC Nantes

La Beaujoire au Stade de France

Après 22 ans de disette, le FC Nantes a enfin reconquis la Coupe de France ce samedi au Stade de France, face à des Niçois pas franchement à leur meilleur niveau. Sans doute porté par leur public, en supériorité numérique à Saint-Denis, les Canaris ont livré une copie digne d'une finale, ne cédant que très rarement à la panique et faisant preuve d'une sérénité remarquable. Certes, ils ont peut-être manqué d'un peu de réalisme, mais les vainqueurs s'en foutent et se pavaneront allègrement dans les rues de Nantes. Nice, un peu à l'image de sa forme actuelle, n'a pas produit un danger offensif conséquent, malgré quelques incursions de Gouiri. Les Aiglons devront encore patienter avant de soulever de l'argenterie et ramener un trophée sur la Côte d'Azur.Huit ans… huit ans que le Stade de France attendait de dégager les supporters du PSG de ses virages. Ce samedi, les Nantais ont réinvesti les travées d'une arène qu'ils avaient quitté en vainqueur pour leur dernière finale en 2000. Un destin similaire pour les Niçois qui avaient remporté la dernière finale à laquelle ils avaient pris part, il y a 25 ans. À l'exception près que le Gym avait triomphé au Parc des Princes. Et comme le vélo, foutre le feu en tribunes ne s'oublie pas. Les 22 acteurs sont donc accueilli dans un Stade de France électrique, paré à 70% de jaune et de vert. Malheureusement, l'énergie qui dégouline des travées n'est pas absorbée par les joueurs, sûrement en proie au trac. La preuve : Gouiri panique au moment de recevoir un ballon qui l'envoie seul face à Lafont et ne fait rien de cette opportunité (8). Les jambes qui tremblent. Côté canari, un chef d'orchestre mène son équipe…