Nantes : le flou du spectacle

Vainqueur de Nice en finale de Coupe de France ce samedi (1-0), le FC Nantes a brisé deux décennies d'échecs et de tourments pour faire bouillir la cité des ducs de Bretagne le temps d'un week-end, et redonner une bonne dose de fierté à ses supporters. Le tout dans un contexte toujours aussi flou, aussi bien sportivement quen ce qui concerne la direction. Car tout cela, a priori, ne suffira ni à oublier la fracture entre les tribunes et les Kita, ni à déloger ces derniers de leur tour d'ivoire.

De Michel d'Ornano à Tel-Aviv

C'était inespéré, mais les supporters du FC Nantes arrivés au nouveau millénaire ont enfin eu droit à leur shoot de dopamine. Une nouvelle génération de fans perdue entre ce nom prestigieux et ce patrimoine immense, cet héritage trop lourd à porter et dont elle n'a rien vécu, ce club qu'elle n'a jamais connu autrement qu'otage du clan Kita, et cet amour des Canaris qu'elle a tant bien que mal créé au milieu de la tempête . Pour la génération des années 2010, il y avait eu la bande à Djordjevic, Deaux, Veretout et Cissokho, la conquête de Caen, la remontée dans l'élite après quatre ans au bagne et l'effusion qui avait suivi, en 2013 ; il y aura désormais la classe des Blas, Kolo Muani, Pallois, Chirivella et Lafont , cette saison en dents de scie, mais pleine de frissons, l'épopée contre Monaco et Nice, la prise de Saint-Denis et le sommet du pays enfin retrouvé par les Jaune et vert, en 2022.Ce club, depuis l'entrée au XXIsiècle et avant même l'arrivée aux manettes de Waldemar Kita, n'a jamais eu de souci à passer du tout au tout, passant par exemple à un rien de la Ligue 2 (victoire face à Metz le 28 mai 2005 lors de la dernière journée) quelques mois après s'être hissé en finale de Coupe de la Ligue (mai 2004) et avoir décroché une sixième place du championnat synonyme de qualification en Coupe Intertoto. À l'instar, aussi, du diptyque 2020-2021 des hommes d'Antoine Kombouaré : à un but à l'extérieur et une main de Charles Traoré près (au barrage retour contre Toulouse la saison passée ), Nantes retrouvait l'antichambre au bout d'une saison clownesque.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com