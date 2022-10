Nantes : La désunion européenne

Bloqué dans une spirale infernale, le FC Nantes a touché le fond, ce jeudi soir lors de la réception de Fribourg (0-4), confirmant son incapacité à évoluer sur deux tableaux, ses difficultés à se hisser au niveau du ventre mou européen et la réelle crise qu'il traverse. Tout ça, cinq mois seulement après l'immense bonheur d'avoir soulevé la Coupe de France.

Dix-neuf buts encaissés en sept matchs

On disputait la 88minute de jeu à la Beaujoire, ce jeudi soir, et Jeong Woo-yeong venait de planter la quatrième cartouche du SC Fribourg dans le buffet du FC Nantes, lorsque les tribunes Océane et Jules Verne ont commencé à se vider. C'en était trop, pour une partie des 30 000 supporters locaux du soir, qui pensaient certainement passer une meilleure soirée, après avoir pris la peine de s'extirper du bureau en fin d'après-midi pour filer au stade avant 18 heures 45. Une scène somme toute classique, dans le monde du ballon rond, mais que l'on avait perdu l'habitude de voir dans la cité des ducs de Bretagne, ces derniers mois. Et pour cause : ce 0-4 est la plus lourde défaite nantaise à domicile depuis près de deux ans et un naufrage sur le même score face au RC Strasbourg , en décembre 2020, alors que le FCN filait alors tout droit vers la Ligue 2, avant de se sauver sur le fil en barrage quelques mois plus tard .Entre les deux, il y a donc eu ce cru 2021-2022, plein de frisson , de gloire et de Randal Kolo Muani. Et un héritage laissé par le crack de Villepinte en partant : un ticket pour l'Europe qui, s'il a permis une soirée historique et mémorable contre l'Olympiakos le 9 septembre , ressemble aujourd'hui plutôt à un cadeau empoisonné. Car depuis son succès plein d'entrain face aux Grecs, pour son entrée en lice en Ligue Europa, la Maison jaune marche de traviole : en sept rencontres toutes compétitions confondues, Nantes s'est incliné six fois, n'a pris qu'un point ( 0-0 contre Lens le 18 septembre), n'a marqué que trois buts et en a mangé dix-neuf.