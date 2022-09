information fournie par So Foot • 09/09/2022 à 09:00

Nantes, génération enchantée

Ce jeudi soir à l'occasion de son retour en coupe d'Europe après deux décennies de disette, c'est tout Nantes qui a tremblé de passion. Encore plus que la victoire arrachée face à l'Olympiakos (2-1), c'est la communion générale d'un peuple avec son équipe qui restera dans les mémoires.

Espérons que le Royaume-Uni n'y verra pas une offense. À 20h55 ce jeudi lorsque le speaker de la Beaujoire a annoncé un instant de recueillement en hommage à la reine Élisabeth II disparue quelques minutes plus tôt , le silence attendu n'a pas vraiment été respecté. Chauffé à blanc, le stade était déjà entré vocalement dans son match et, pire, la Brigade Loire avait choisi ce moment pour enflammer l'enceinte à coups de torches jaune et verte, après son hommage XXL à la Bretagne - à cinq départements - lors de l'entrée des 22 acteurs. Le ton était donné, pour cette soirée si particulière : celle du retour d'un géant endormi du patrimoine français, le FC Nantes, en coupe d'Europe .

Magnifique tifo ce soir de la Tribune Loire , Ultras du @FCNantes , à la Beaujoire à #Nantes #Bretagne en l'honneur de la Bretagne, d'Anne de Bretagne et de Nantes en Bretagne pic.twitter.com/VWDRWAFDrK

Les amoureux de la tribune Loire

— Bro Gozh ma Zadoù (@BroGozh) September 8, 2022De la bascule lors de la réception de Lens au derby contre Rennes en passant par le sommet face à Paris ou la demi-finale devant Monaco , l'antre de Louis-Fonteneau en a connu, rien que la saison passée, des soirées à graver dans le marbre. Mais ce qu'a retrouvé le public nantais ce 8 septembre, c'est un parfum encore différent. Bien loin des grosses affiches hexagonales durant lesquelles un tiers de l'assistance peut parfois pencher pour l'adversaire, le FCN a eu droit face à l'Olympiakos à une horde de 31 000 adorateurs prêts à chavirer… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com