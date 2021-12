Nantes fait craquer Sochaux, Amiens résiste au retour de Guingamp

Au terme d'une rencontre peu emballante, Nantes a écarté Sochaux d'un revers de main de Descamps, au bout d'une séance de tirs au but. Grâce à un triplé providentiel de Chadrac Akolo, Amiens verra également les seizièmes de finales de la Coupe de France, malgré des sueurs (très) froides au Roudourou de Guingamp (3-2). Clermont a été tout sauf miséricordieux face aux Chemins Bas d'Avignon (4-0), tandis que le Jura Sud a rayonné face aux Réunionnais de Saint-Denis (5-2). Ça passe aussi pour Créteil, facile vainqueur de Vénissieux, pensionnaire de district (3-0).

Sochaux 0-0 (4 TAB 5) Nantes

Guingamp 2-3 Amiens

Poussé aux tirs au but par Sochaux, le FC Nantes a su garder la tête froide pour rallier les 16de Coupe de France dans un match ronronnant, qui n'attendait que la loterie pour dévoiler ses secrets. Devant aux points à l'issue du premier acte, les Canaris ont peu à peu arrêté de monopoliser le cuir, quitte à se faire peur face aux quelques banderilles doubistes, notamment une mine de Tebily qui a manqué de peu l'arête de Rémy Descamps vers l'heure de jeu. En face, l'entrant Osman Bukari a lui loupé la balle de match en frappant l'extérieur du montant droit de Jeannin (90). Pourtant, c'est bien la Maison jaune nantaise qui a fini par sourire, après une séance de tirs au but maîtrisée et explicitée par le coup de force de Nicolas Pallois, le cinquième tireur nantais. Son homologue sochalien Christophe Diedhiou, avec une course d'élan au ralenti, a craqué et fait briller Descamps, bien parti sur sa droite. Fin brutale de parenthèse pour le cinquième de Ligue 2, malgré la panenka de Samy Faraj.Après avoir retourné Guingamp pendant près d'une heure de jeu, Amiens s'est fait peur jusqu'au bout face à l'EAG... tout en tenant bon (3-2). Un homme symbolise la bonne prestation picarde durant les ¾… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com