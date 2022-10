Nantes et Clermont se télescopent

Avec un Ignatius Ganago toujours aussi précieux.

Nantes 1-1 Clermont

Il y en a qui ne se sont pas encore fait au passage à l'heure d'hiver.Dans une Beaujoire remplie, avec plus de 30 800 spectateurs présents trois jours après la soirée d'ivresse vécue contre Qarabağ , le FC Nantes et le Clermont Foot n'ont pas réussi à se départager (1-1). Les Jaune et vert restent donc quinzièmes alors que les hommes de Pascal Gastien passent virtuellement devant l'OL à la huitième place.Après une très grosse entame clermontoise puis une bonne demi-heure plutôt nantaise, mais sans vraie alerte, Quentin Merlin a trouvé les paluches de Mory Diaw (38). Les visiteurs ont répondu quand la tête en cloche de Florent Ogier a trouvé la barre avant qu'Elbasan Rashani ne rate le cadre à la retombée (43). Dans la foulée, l'international kosovar a perdu son duel avec Rémy Descamps - titulaire avec la suspension d'Alban Lafont - après avoir faussé compagnie à Nicolas Pallois (44).À la reprise, le Clermont Foot a surpris son hôte quand Neto Borges a déboulé, sur un centre du feu follet Jérémie Bela, pour placer une tête imparable (0-1, 54). Ignatius Ganago a lui aussi signé un coup de casque avec moins de réussite (57) et Mostafa Mohamed n'a pas trouvé le cadre en coupant un centre de Quentin Merlin (63). L'Égyptien n'a, en revanche, pas raté l'offrande de Ganago après un raté d'Ogier. Réveillés, les Canaris ont appuyé et Moses Simon a forcé Diaw à une belle claquette (76).