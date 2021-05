Nantes déplume Toulouse et prend une option pour le maintien

Dominés par les Nantais, les Toulousains ont perdu la première manche à la maison (1-2) et compromettent leurs chances de retrouver la Ligue 1 un an après l'avoir quittée. Les hommes d'Antoine Kombouaré devront résister à la Beaujoire, ce dimanche, pour sauver une saison rocambolesque.

Toulouse 1-2 Nantes

Nantes, ça joue au ballon quand même

Le jour et la nuit. Voila comment décrire les deux parties de la soirée du Toulouse Football Club, ce jeudi, au Stadium. Accueillis en héros à leur arrivée par des supporters en folie, les hommes de Patrice Garande n'ont pas montré le visage espéré et attendu - celui des conquérants lancés vers leur quête de Ligue 1 -, loin de là. Bouffés par des Nantais bien en place, les Toulousains ont en effet encaissé deux pions à la maison (1-2), ce qui compromet leur chance lors du match retour à la Beaujoire ce dimanche. Pour les Canaris, en revanche, la première division est toujours d'actualité malgré une relation morose avec les supporters.Alors que les deux équipes cherchent à choper le précieux sésame pour la Ligue 1, le rythme est intense dès le début de match. Pas le temps de chauffer les gants des gardiens, que Ludovic Blas profite d'une récupération du ballon dans le camp toulousain pour aller tromper Maxime Dupé et ouvrir le score. Si les Nantais maîtrisent ce premier acte, ils se font surprendre par Deiver Machado, qui fusille Alban Lafont après un bon travail d'Amine Adli dans la surface. Une égalisation heureuse, tant les Toulousains ont du mal à contrôler les offensifs nantais, Ludovic Blas et Randal Kolo Muani en tête. L'international espoir, très remuant, ne met pas cinquante ans à se mettre en action. Après un festival de Kalidou Coulibaly sur Sébastien Dewaest côté droit, l'ailier des Canaris butte sur Maxime Dupé... Lire la suite de l'article sur SoFoot.com