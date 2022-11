Nantes arrache les barrages de C3 sur la pelouse de l'Olympiakos

Ludovic Blas et Mostafa Mohamed permettent aux Canaris de rester en Ligue Europa, plutôt que de découvrir la C4.

Olympiakos 0-2 Nantes

L'amitié entre les supporters nantais et ceux de Fribourg a de beaux jours devant elle.Chez un Olympiakos déjà condamné à sa quatrième place de Ligue Europa et qui n'avait plus trop la tête à la Coupe d'Europe, le FC Nantes a souffert en première période avant de prendre le dessus (0-2) grâce à Mostafa Mohamed et Ludovic Blas, les deux grands bonshommes du jour. Avec le nul de Fribourg sur la pelouse de Qarabağ (1-1), les Canaris verront les seizièmes de finale de la compétition, face à un gros poisson reversé de Ligue des champions.Après un but logiquement refusé à Evann Guessand sur corner (3) et la sortie prématurée de Fábio (5), les locaux ont haussé le ton et Alban Lafont a dû tenir la baraque (6, 19, 20), bien aidé par Nicolas Pallois (30). Triste pendant près de 35 minutes malgré la belle frappe de Pierre Kunde, la deuxième période a réellement démarré à douze minutes de son terme, lorsque Blas, entré à la pause, a offert un caviar au malin Mohamed. Les Jaune et vert ont ensuite eu l'occasion de dérouler, avec toujours les deux même attaquants : sur une action amorcée par Moussa Sissoko, l'Égyptien a signé une superbe remise en talonnade pour le gaucher, qui a claqué un lob succulent afin de faire le breakLa voilà, la première victoire européenne de Nantes à l'extérieur depuis 19 ans. Place au tirage, dans quatre jours, pour savoir si le Barça se pointera à la Beaujoire en février.