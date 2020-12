So Foot • 30/12/2020 à 14:00

Nantes 2001 : "Et là, je comprends que le stade va rentrer sur la pelouse"

Il y a 20 ans, le FC Nantes prenait la tête de la Ligue 1 à la trêve. Un semestre plus tard, il remportait un championnat où tous les gros se sont plantés, où Lyon a démarré trop tard, où les attractions s'appelaient le LOSC de Vahid et le Sedan de Pius N'Diéfi, où le meilleur joueur du FCN et du championnat - Éric Carrière - nageait dans un maillot trop grand. Le club nantais ne le savait pas encore, mais il s'agissait là de son chant du cygne, avant de passer les années suivantes à se saboter. Retour en témoignages et en trois chapitres sur la saison du dernier titre nantais à ce jour, avec 10 protagonistes de l'épopée. Au menu de ce troisième et dernier chapitre : match du titre, Johnny et Denoueix à la porte.

CASTING

17. "Pourtant, intrinsèquement, Lyon était bien plus fort que nous"

, latéral gauche, transfuge de l'ASSE, néo-pro et noctambule, attaquant-ailier droit, ascendant guerrier, un régal d'entraîneur, entraîneur-adjoint, Johnny addict, défenseur tireur de coups francs, latéral droit, recruté du PSG., directeur général du FC Nantes, définition de la polyvalence, meneur de jeu excentré gauche, prêté par BordeauxLyon a gagné le samediet revient à un point de nous. Le dimanche, on joue à Troyes, l'ESTAC de Rothen, Alain Perrin. Ça joue bien, ils aiment bien taper les gros. Pas simple d'aller là-bas.Le dimanche, toute la Ligue 1 est aux Trophées UNFP. Notre match passe avant la cérémonie. Je me rappelle dire au groupe :