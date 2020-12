So Foot • 29/12/2020 à 14:00

Nantes 2001 : "Avec le profil de nos joueurs, on devait créer le bordel"

Il y a 20 ans, le FC Nantes prenait la tête de la Ligue 1 à la trêve. Un semestre plus tard, il remportait un championnat où tous les gros se sont plantés, où Lyon a démarré trop tard, où les attractions s'appelaient le LOSC de Vahid et le Sedan de Pius N'Diéfi, où le meilleur joueur du FCN et du championnat - Éric Carrière - nageait dans un maillot trop grand. Le club nantais ne le savait pas encore, mais il s'agissait là de son chant du cygne, avant de passer les années suivantes à se saboter. Retour en témoignages et en trois chapitres sur la saison du dernier titre nantais à ce jour, avec 10 protagonistes de l'épopée. Au menu de ce chapitre 2 : tensions Carrière-Landreau, Sylvain Armand by night et leçons tactiques.

CASTING

Si vous n'avez pas encore lu la première partie, elle est disponible ici.

9. Légendes de causeries

, latéral gauche, transfuge de l'ASSE, néo-pro et noctambule, attaquant-ailier droit, ascendant guerrier, un régal d'entraîneur, entraîneur-adjoint, Johnny addict, défenseur tireur de coups francs, latéral droit, recruté du PSG., directeur général du FC Nantes, définition de la polyvalence, meneur de jeu excentré gauche, prêté par BordeauxAvant-match Rennes-Nantes, à l'hôtel, pendant la causerie. On est tous assis et le coach nous fait :Il prend les mecs un par un.On gagne un super match à Rennes. Un truc de fou.Je n'ai absolument aucun souvenir de cette causerie. Il a fumé, Laspalles, ou quoi?Pareil. Mais s'il l'a fait, c'est peut-être pour voir la réaction de tout le monde. Ce groupe n'avait jamais eu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com