Nancy sort Rennes, Bastia surclasse Clermont et Montpellier dispose de Strasbourg

Il fallait attendre les matchs de 16 heures pour voir les pensionnaires de Ligue 1 trépasser. Le Stade rennais s'est fait piéger à Nancy, lanterne rouge de Ligue 2, où Baptiste Valette s'est montré héroïque lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b. 2). Moins de suspense pour Bastia, qui a donné une leçon à Clermont (2-0) pendant que Montpellier dominait Strasbourg (1-0). Sans oublier une autre petite surprise avec la qualification de Bergerac face à Créteil (0-0, 5 t.a.b. 4).

Montpellier 1-0 Strasbourg

Nancy 1-1 (4 TAB 2) Rennes

Montpellier peut compter sur le soldat Ristić. Déjà buteur contre Angers en championnat pour finir l'année 2021, le latéral a remis ça pour lancer 2022 en marquant le but de la qualification pour les huitièmes de finale contre Strasbourg. L'international serbe a déclenché une frappe pure des 25 mètres pour battre l'excellent Sels avec l'aide du poteau. Un éclair dans une rencontre très plaisante et animée. Strasbourg avait démarré très fort, mettant la pression sur la cage de Bertaud, sans que le trio Ajorque-Diallo-Gameiro ne fasse la différence. Le second a pourtant eu l'occasion de remettre les compteurs à zéro avant la pause, mais il a envoyé son penalty au-dessus de la barre. Une opportunité en or avant une domination héraultaise en seconde période, Sels et Djiku se chargeant des sauvetages pour laisser le Racing dans la partie jusqu'au bout. En vain, Montpellier ne rompant pas et enchaînant un sixième succès d'affilée toutes compétitions confondues.Une statue pour Baptiste Valette à Nancy. L'ASNL doit une fière chandelle à son…