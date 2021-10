Namnganda : "Battre le Nigeria, le plus grand exploit de la sélection centrafricaine "

Jeudi soir à Lagos, la Centrafrique a réussi le plus grand exploit de son histoire en battant le Nigeria (1-0), lors de la 3e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le héros du jour ? Karl Namnganda, 25 ans, attaquant des Herbiers (National 2), buteur lors du temps additionnel et qui fêtait sa 2e sélection. Lors d'une escale à Lomé, le Centrafricain a décroché son téléphone pour revenir sur cette folle journée, avant le match retour prévu dimanche à Douala au Cameroun.

"C'est mon premier but de la saison, d'ailleurs, car avec Les Herbiers, je n'ai marqué qu'en match amical. J'ai surtout fait des passes décisives."

Je reçois un ballon en profondeur, sur le côté gauche, d'Isaac Ngoma. Je suis à la lutte avec deux défenseurs nigérians, surtout avec Leon Balogun. Il a essayé de dégager de la tête, mais le ballon est tombé sur mon genou, puis s'est retrouvé dans ma course, à l'entrée de la surface. Tout est alors allé très vite. J'ai vu le gardien nigériansortir, il est grand, donc j'ai eu très peu de temps pour faire mon choix. Il fallait bien placer le ballon, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai marqué.Je vous avoue que même maintenant, j'ai du mal à réaliser ce que nous avons fait. J'ai marqué ce but contre une des meilleures sélections africaines. C'est mon premier but de la saison, d'ailleurs, car avec Les Herbiers, je n'ai marqué qu'en match amical. J'ai surtout fait des passes décisives.