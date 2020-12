Najib Gandi, de la Ligue 1 au community management

Le changement est total. Milieu de terrain du FC Nantes il y a encore trois ans, Najib Gandi semble aujourd'hui bien loin des strass et des paillettes qu'il a connus en Ligue 1. Il y a peu, le Marseillais de 26 ans est en effet devenu community manager pour une marque de vêtements. Entretien avec un garçon nostalgique de son passé dans le monde professionnel, qu'il n'exclut pas de réintégrer.

C'est sûr.Quand j'ai commencé à jouer en Ligue 1, j'ai malheureusement connu les décès de mon père et de ma grand-mère, qui m'ont complètement chamboulé. Je n'arrivais plus à jouer, je me blessais, je tombais malade, je ne me réveillais pas à l'heure... C'était un désastre. Quand je suis rentré à Marseille, d'où je suis originaire, j'ai regardé ma mère et je me suis dit que je ne pouvais pas me séparer d'elle. Perdre mon père avait déjà été assez dur comme ça. À la fin de cette saison-là, j'ai décidé de tout arrêter, malgré des tests plutôt convaincants à Brest et Nancy. J'ai stoppé le foot pendant un an, avant de signer à l'AS Lyon Duchère en National l'année dernière, où ça ne s'est pas très bien passé. En plus, il y a eu le confinement. Je suis rentré chez moi, et j'ai eu cette opportunité il y a peu avec une marque qui s'appelle Égérie des Cités.Beaucoup de gens me voyaient bosser dans la mode. Ça m'intéressait, car j'aime beaucoup les habits, je regarde souvent les gens en kiffant leur style, mais je n'ai pas eu les couilles de me lancer tout seul. Je ne connaissais pas grand-chose de ce monde-là. Égérie des Cités a été créée par trois amis à moi, dont deux footballeurs, Prince Osei Owusuet Elisha Owusu. Ils savaient que j'aimais leur marque, et ils cherchaient à élargir le projet. Ils ont pensé à moi pour les rejoindre et j'ai foncé tête baissée.Je joue à Aubagne, en National 2. Ça se passe super bien, on est premiers du championnat. Après un passage en centre de formation, je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi