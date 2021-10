Nadim, TikTokeur et sosie de Maxence Lacroix : "Il m'a invité à venir voir Wolfsburg-Leipzig"

En quelques jours, Nadim - ou @nadimalmak - a cumulé des millions de vues sur TikTok. Son atout ? Être le sosie du défenseur français de Wolfsburg Maxence Lacroix, qui plus est nouvelle idole des fans de FIFA. Rencontre avec le dégradé bas le plus populaire d'internet actuellement.

Je vois plus Lacroix que mon père en ce moment le pire c'est que c'est pas une vanne pic.twitter.com/PZGVyTsamR — ??????? ? (@Fabrizi__) October 18, 2021

"Sur mon fil TikTok, les dix premières vidéos étaient des montages avec ma tête ! En fait, les gens pensaient que j'avais un faux compte qui postait juste des vidéos de Lacroix et que c'était donc vraiment lui qui dansait."

Non, ce n'est pas moi !Et pour être honnête, je n'étais pas totalement convaincu de la ressemblance. Puis quand les gens ont commencé les montages sur Tiktok, je me suis dit :, mais je ne pense pas que ce soit si poussé.Je m'appelle Nadim, j'habite à Londres et je suis créateur de contenus. J'ai commencé sur Youtube et je me suis lancé sur TikTok en 2019. Je poste des vidéos de danses et des pranks.J'ai publié une vidéo où je dansais sur "Meet Me At Our Spot". J'ai rapidement vu des commentaires qui disaient, et d'autres. Je ne comprenais rien ! En deux jours, la vidéo a totalisé un million de vues. Franchement, en voyant tout ça, c'était hyper déroutant et pas normal. En théorie, ce genre de vidéos ne fait pas autant de vues sur mon compte.C'est un truc de fou. Il y a quatre jours, je suis allé sur mon fil TikTok Lire la suite de l'article sur SoFoot.com