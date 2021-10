Nadia Nadim : "L'Afghanistan fera toujours partie de moi, que je le veuille ou non"

Nadia Nadim, joueuse internationale danoise, est au centre d'un film intimiste qui revient sur un projet très personnel : retourner dans son pays de naissance, l'Afghanistan, pour y retrouver les médailles militaires de son père, exécuté par les talibans en l'an 2000.

"Je voulais voir si l'Afghanistan ressemblait encore à l'image que j'en garde dans ma tête."

S'il fallait retenir un adjectif pour définir Nadia Nadim (33 ans), c'est "infatigable" qui sortirait en premier. Entre une opération au genou et un retour imminent au Danemark pour y entamer le dernier semestre de ses études de médecine, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain - aujourd'hui sous contrat avec le Racing Louisville en D1 américaine - a pris le temps de parler du documentaire, diffusé ce mercredi sur Canal+ (21h10).Cela dépend de qui je rêve! Ou bien des gens qui sont autour de moi. S'ils parlent en anglais, je rêve en anglais. Si ce sont mes sœurs, je rêve en danois. Si c'est ma mère, je rêve en dari. Quand je faisais la sieste après l'entraînement au PSG, c'était en français.Oui, je le pense ! Les rêves sont ces choses lointaines que l'on a en face de soi et que l'on veut absolument atteindre. C'est à travers eux que je repousse mes limites et qui me donnent la direction vers laquelle je veux aller.