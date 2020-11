Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Nadal se qualifie en demi-finale Reuters • 20/11/2020 à 00:07







Nadal se qualifie en demi-finale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir se déroulait le dernier match du groupe London 2020 entre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas qui se disputaient une place en demi-finale. C'est finalement l'Espagnol qui s'est imposé au bout de la nuit en trois manches 6-4/4-6/6-2 au terme d'un match ou les deux joueurs ont extrêmement bien servi jusqu'au troisième set. L'Espagnol devrait affronter Daniil Medvedev vainqueur du groupe Tokyo 1970. Le deuxième qualifié de ce groupe London 2020 est Dominic Thiem malgré sa défaite contre Rublev plus tôt. Il devrait affronter Novak Djokovic ou Alexander Zverev qui s'affrontent demain après-midi.