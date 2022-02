Nadal, Djokovic, Osaka: 5 joueurs et joueuses de tennis ambassadeurs de l’horlogerie de luxe

L’horlogerie de luxe fait les yeux doux aux joueurs et joueuses de tennis. crédit photo : Capture d’écran Instagram @djokernole

Les joueurs et joueuses de tennis comptent parmi les sportifs les mieux rémunérés au monde, principalement grâce à leurs contrats de sponsoring. Le secteur de l’automobile, les banques ou encore l’horlogerie de luxe leur font les yeux doux. Quelle montre les champions de la petite balle jaune arborent-ils à leur poignet?

1. Roger Federer et Rolex

Le natif de Bâle est ambassadeur de Rolex depuis 2006. À l’époque, il avait signé un contrat de 10 ans pour un montant de 15 millions de dollars. Rolex a renouvelé son contrat en 2017. Le champion touche désormais 8 millions de dollars par an, et il est probable qu’il demeurera ambassadeur de la prestigieuse manufacture suisse à vie.

Parmi ses modèles favoris, la Datejust II qu’il a portée en 2009, année clé de sa carrière où il a remporté Roland-Garros puis Wimbledon. Il aime tout particulièrement sa Rolex Day-Date entièrement en platine. Toutefois, la montre à laquelle il tient le plus est un modèle vintage, une Rolex Cosmograph Daytona série 6263 de 1981 (son année de naissance), offerte par sa femme pour ses 30 ans.

2. Naomi Osaka et TAG Heuer

Naomi Osaka a rejoint TAG Heuer en janvier 2021. Ce partenariat entre la marque horlogère et l’athlète japonaise entend célébrer «une nouvelle génération faite de talent et d’audace». La championne a collaboré à la création d’un modèle exclusif, la TAG Heuer Aquaracer Limited Edition Naomi Osaka. Il s’agit d’une montre sportive de couleur vert menthe avec le logo de la joueuse gravée sur l’arrière du boîtier. Disponible uniquement aux États-Unis, au Japon et en Australie, elle est vendue 3.950 dollars. La championne a récemment participé au lancement d’une nouvelle génération de montres connectées, la TAG Heuer Connected Calibre E4.

Selon les estimations de Forbes, Naomi Osaka est la sportive la mieux payée au monde. Entre juin 2020 et juin 2021, elle a récolté 57,3 millions de dollars. Un record pour une athlète féminine. Elle devance Serena Williams (45,9 millions de dollars).

3. Rafael Nadal et Richard Mille

En 2010 Rafael Nadal signe un partenariat avec la jeune manufacture suisse. Le champion a participé à la conception d’un modèle créé spécialement pour lui, la montre tourbillon RM 27. Ce petit bijou de technologie, conçu dans un matériau breveté par la marque, le TitaCarb, ne pèse que 20 grammes. Il s’agit de la montre la plus légère jamais produite. Capable de résister à des accélérations de 5G, elle laisse une totale liberté de mouvement au joueur, qui est l’un des rares à porter une montre tout au long de ses matchs. Cette légèreté a un prix: près de 600.000 euros.

En 2021, la marque a célébré les 10 ans de sa collaboration avec le sportif en dévoilant la RM 27-04, une montre tourbillon à remontage manuel doté d’un mouvement de 3,4 grammes pour un poids total de près de 30 grammes, bracelet inclus. Produite à 50 exemplaires, elle a un prix estimé à 900.000 euros. En janvier 2022, Rafael Nadal est apparu à l’Open d’Australie avec le second modèle développé pour lui par Richard Mille, la RM-35. Si elle est moins technique que la RM-27 et qu’il ne la porte pas en compétition, cette dernière n’en demeure pas moins un concentré de technologie. La RM 35-03 Automatique Rafael Nadal, quatrième volet de cette collection, présente une innovation brevetée, le rotor papillon. Prix affiché: 187.000 euros.

En juin 2020, Rafael Nadal s’est classé 27e sur la liste des athlètes les mieux payés au monde avec 40 millions de dollars de revenus en un an. Il a gagné environ 26 millions de dollars grâce aux cachets de Nike , KIA Motors ou Richard Mille.

4. Serena Williams et Audemars Piguet

Serena Williams est l’ambassadrice de la prestigieuse manufacture horlogère suisse Audemars Piguet depuis 2014. Dans le cadre de son partenariat, elle porte notamment une Royal Oak Offshore Chronographe 37mm en or rose avec une lunette sertie de 32 diamants. Plus récemment, on l’a vue portant le modèle Black Panther, fruit du partenariat établi en mars 2021 entre Audemars Piguet et le Marvel Cinematic Universe. La panthère sculptée au centre du cadran a demandé 30 heures de travail. Le modèle, d’une valeur de 162.000 dollars, a été produit à 250 exemplaires.

5. Novak Djokovic et Hublot

Après avoir représenté Audemars Piguet entre 2011 et 2014, puis Grand Seiko , le joueur serbe a signé un contrat de 5 ans avec Hublot en 2021. Sur les photos dévoilées à cette occasion, le tennisman porte une Hublot Big Bang Meca-10 Ceramic Blue, vendue aux alentours de 19.000 euros.

Selon le magazine Forbes, le joueur aurait perçu environ 30 millions de dollars (26,3 millions d’euros) entre juin 2020 et juin 2021 grâce à ses contrats de sponsoring avec Asics, Peugeot, mais aussi surtout Lacoste, qui lui rapporterait environ 9 millions de dollars par an. Suite aux déboires du joueur à l’Open d’Australie en janvier 2022, Hublot a fait savoir qu’il poursuivrait son partenariat avec le numéro un mondial.

Combien gagne le vainqueur de l’Open d’Australie? Les primes de l’Open d’Australie sont identiques pour les hommes et les femmes. En 2022, les participants ont touché au minimum 103.000 dollars australiens (65.000 euros). Les demi-finalistes ont gagné 560.000 euros, moitié moins que le finaliste (986.000 euros). Le prize money du vainqueur s’élève à 2,875 millions de dollars australiens, soit 1,8 million d’euros. En 2021, l’Open d’Australie était le troisième tournoi le plus rémunérateur, derrière Wimbledon et l’US Open. Roland-Garros était quatrième.

A lire aussi:

Bvlgari, Grand Seiko, Audemars Piguet: les 3 montres prestigieuses du Prix de Genève