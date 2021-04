Nacho assure dans la défense du Real Madrid et regarde devant

Pour sa fin de saison excitante, le Real Madrid va pouvoir compter sur la présence de Nacho Fernández en défense. Véritable guerrier, l'habituel remplaçant n'a cessé de prendre la lumière par sa régularité et son sens du devoir. Une fidélité rare face à une concurrence rude, qui a fait de lui un joker de luxe dans la spacieuse Maison-Blanche.

L'homme de Zidane

Ces mots sont signés José Ignacio Fernández Iglesias, dit "Nacho", à la fin du match opposant le Real Madrid à Liverpool ce mercredi. Alors que l'on promettait le pire auxen l'absence de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le défenseur est sorti de trois performances remarquables pour mener son club à la victoire en ce début de mois d'avril. Une double confrontation franchie haut la main face auxen quarts de finale de Ligue des champions et un Clásico brillamment remporté dans la course au titre en Liga sont venus récompenser le travail du défenseur, qui semble enfin reconnu à sa juste valeur.Aux côtés d'Éder Militão, Nacho assure cette saison dans les tâches qui lui sont dévolues par Zinédine Zidane. Face aux absences de ses deux tauliers, le technicien n'a pas réfléchi à deux fois avant de désigner son éternel bras droit. Le grognard au caractère bien trempé a su peser sur les attaquants du Barça et de Liverpool, en l'absence du capitaine Ramos. À Anfield, il a ainsi intercepté onze ballons dont sept de la tête. Surtout, il a su se faire entendre. Cette scène de fin de match, le montrant en train de hurler sur ses coéquipiers à la suite d'un ballon perdu par Ferland Mendy, suffirait presque à résumer son impact tout au long de la partie. Un retour quasi miraculeux pour celui qui pensait quitter le navire durant une campagne 2019-2020 nourrie de dix pauvres rencontres, disputées au milieu des blessures. Mais même dans la galère, la symbiose entre Nachito et son entraîneur a toujours pris le dessus sur les envies individuelles. Une relation que leur belle étreinte face au Real Valladolid l'an dernier a parfaitement symbolisé, les deux hommes s'entendant à merveille : depuis la nomination du Français en janvier 2016, le défenseur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com