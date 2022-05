Nabil Fekir : "Je suis plus du genre à me projeter dans le futur"

S'il n'est plus utilisé par Didier Deschamps depuis septembre 2020, Nabil Fekir (28 ans) se régale à Séville. Avec le Real Betis Balompié, le gaucher champion du monde a mis fin, il y a quelques semaines, à une longue disette de son club en remportant la Coupe du Roi. Entretien avec un homme toujours aussi réservé, mais comblé, avant l'ultime match de la saison contre le Real Madrid, ce vendredi soir.

Le travail, comme pour toutes les équipes qui réussissent. C'est le plus important, tout comme l'envie qui nous anime et la qualité du groupe, sans laquelle on ne ferait rien. On a vraiment un bon vestiaire.Ça va. Comme je suis exigeant avec moi-même, on va dire que c'était une bonne saison, ma meilleure depuis que je suis arrivé iciau niveau statistique, mais j'aurais pu faire mieux.C'est joli. C'était un succès spécial pour les supporters, qui attendaient ça depuis 17 ans. On a eu la chance de pouvoir leur offrir ça. Voir la joie des gens, les larmes de bonheur de certains, c'était incroyable. J'avais l'impression que c'était plus qu'une Copa Del Rey.