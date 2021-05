N'oublions jamais Christophe Revault

Christophe Revault est décédé, ce jeudi 6 mai 2021, à 49 ans. Né à Paris et retrouvé mort à son domicile dans la région havraise, l'ancien gardien de but passé par le HAC, le PSG, Toulouse, Rennes et l'équipe de France A' plonge le football français dans une immense tristesse. Ce n'est pas un joueur de foot qui vient de s'éteindre, c'est une légende.

Mon premier contrat pro ? merci pour tout Monsieur Revault ?????? pic.twitter.com/u9amti2kez -- Benjamin Mendy (@benmendy23) May 6, 2021

Gambardella, échec parisien et légende toulousaine

Des larmes et des cœurs bleus. Voilà ce que Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Guillaume Hoarau, Brice Samba, Zinedine Ferhat, Pape Gueye, Tino Kadewere et tous les autres joueurs passés par le Havre Athletic Club ont instinctivement versés, sur les réseaux sociaux, au moment où le club doyen a confirmé cette sombre information que révélait ce jeudi soir le: Christophe Revault est mort.Ce n'est pas anodin qu'un petit, mais historique média normand révèle la disparition de ce père de deux enfants qui, s'il est né à Paris en 1972 et a porté le maillot du PSG lors de la saison 1997-1998, a trouvé en ce coin de Normandie un endroit dont il allait faire son royaume. Christophe Revault n'avait pas demandé de devenir une légende lorsqu'il a posé ses bagages dans la sous-préfecture de Seine-Maritime en 1988, à 16 ans. Un an plus tard, il était pourtant déjà le héros d'un HAC qui soulevait sa première (et encore unique à l'heure actuelle) Coupe Gambardella, en battant en finale le Paris Saint-Germain de Pascal Nouma et Francis Llacer (0-0, 4-2 tab). Le fait que quatre victoires aient été obtenues aux tirs au but lors de cette épopée laisse deviner le rôle qu'a joué le dissuasif gardien de but dans le gain de ce trophée.Rentré dans le cœur des supporters havrais par la grande artère, Revault devient le successeur naturel d'un autre gardien historique de la porte océane, Fabien Piveteau, qui rejoint Monaco en 1994 et laisse ainsi le champ libre à son héritier. Revault Lire la suite de l'article sur SoFoot.com