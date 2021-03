N'Golo Kanté-Paul Pogba, binôme invincible de l'équipe de France

Lorsque Paul Pogba et N'Golo Kanté sont titulaires dans son entrejeu, l'équipe de France est tout simplement indestructible : en 26 rencontres avec leur doublette de milieux de terrain alignée d'entrée, les Bleus n'ont pas perdu un seul match et frôlent les 80% de victoires. Cette invincibilité, qui dure depuis cinq ans, n'est pas due au hasard et s'explique par une complémentarité évidente.

Leur dernière fête commune a eu lieu à Lisbonne, contre le Portugal en novembre 2020. Ce jour-là, N'Golo Kanté et Paul Pogba sont titularisés ensemble pour la 26fois de leur carrière. Et comme d'habitude, l'équipe de France échappe à la défaite en cognant les Lusitaniens sur la plus courte des marges. Grâce à un but du joueur de Chelsea, tant qu'à faire. Que le champion d'Europe en titre se rassure, il n'est pas la première victime du binôme. Loin, très loin de là. Car voilà cinq ans que les Bleus sont invaincus lorsque leur doublette est alignée d'entrée, avec 77% de victoire (20 succès en 26 rencontres) contre 68% le reste du temps (26 succès et 7 défaites, en 38 parties).Le baptême avait eu lieu le 29 mars 2016 au Stade de France, face à la Russie (4-2). Avec une ouverture du score de... Kanté. Sur une action initiée par... Pogba. Comme si l'histoire était destinée à être écrite, comme s'ils étaient faits pour se trouver. Depuis, la sélection de Didier Deschamps a atteint la finale de l'Euro 2016 et remporté la Coupe du monde 2018. Tout sauf un hasard (même si le Londonien n'était pas considéré comme un titulaire lors du championnat d'Europe), au même titre que l'absence de revers lorsque le duo est aligné la feuille de match ne constitue pas une coïncidence. En réalité, cette invincibilité s'explique assez facilement et prend sa