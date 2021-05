N'Golo Kanté, le Ballon d'or, c'est tout droit

Après avoir déjà été élu homme du match lors des manches aller et retour en demi-finales de Ligue des champions face au Real Madrid, N'Golo Kanté a remis cela lors de la finale contre Manchester City. Le milieu de Chelsea confirme ainsi sa montée en puissance à quelques jours de l'Euro. Une compétition qu'il compte bien remporter avant de se placer en favori pour le Ballon d'or.

Il n'était même pas à 100%

Face à Manchester City, en finale de la Ligue des champions, N'Golo Kanté n'a pas marqué l'unique but du match. Il n'a d'ailleurs pas participé à l'action qui a mené au pion de Kai Havertz. Pourtant, au moment de désigner l'homme du match, l'UEFA n'a pas hésité longtemps pour désigner le champion du monde, qui devient ainsi le troisième Français après Zinédine Zidane en 2002 et Kingsley Coman en 2020 à obtenir cette récompense. Sauf que contrairement à ses compatriotes, N'Golo Kanté avait déjà été élu homme du match lors de la demi-finale aller comme celle retour contre le Real Madrid. Une prouesse qui n'a jamais été réalisée dans l'histoire de la C1. Logique, puisque l'UEFA ne désigne un homme du match en finale que depuis 2001 et pour les tours précédents depuis 2019. Mais après un bref tour d'horizon des éditions précédentes, peu de joueurs auraient pu obtenir ce triplé. Et pourtant, face aux, l'ancien du Stade Malherbe de Caen n'avait pas non plus claqué un but, ni offert une passe décisive. Mais l'importance de Kanté ne se résume pas à cela. Mais à tout le reste.Des courses vers l'avant, un pressing tout-terrain, des récupérations dans tous les sens, N'Golo Kanté a fait du N'Golo Kanté samedi soir. Car pour lui, que l'adversaire se nomme Lionel Messi, Kevin De Bruyne ou Morgan Sanson, cela ne change rien à son jeu et son attitude sur le pré. Vu que certains mathématiciens n'écoutent que les chiffres, les voilà : Kanté a récupéré dix ballons dans cette rencontre, couru 6,16 kilomètres en première période, réussi 100% de ses tacles, remporté 73,3% de ses duels et ne s'est pas fait dribbler une fois. Inutile de préciser qu'aucun autre joueur dans cette finale n'a fait mieux que le Français dans chacune de ces catégories.