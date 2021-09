N'enterrez pas trop vite Mauro Icardi

Son goût pour la viande grillée et son triste niveau depuis quelques mois en ont fait une cible de choix pour les supporters mécontents du PSG. Pourtant, ce dimanche soir, c'est bien Mauro Icardi qui a sauvé Paris des griffes lyonnaises. Malgré son inconstance, le bomber argentin n'a peut-être pas dit son dernier mot du côté de Paris.

Le renard s'est réveillé

Le Parc des Princes n'avait d'yeux que pour eux. Ángel Di María, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, ceux que l'on aura bien vite fait de qualifier de "quatre fantastiques" du PSG, titularisés pour la première fois ensemble à l'occasion de l'un des plus gros chocs de la saison en Ligue 1, la réception de Lyon au Parc des Princes. Sur le banc, Mauro Icardi était presque passé inaperçu. Son entrée en jeu indigeste plus tôt dans la semaine (40 minutes disputés, 6 ballons touchés, 1 tir, 4 hors-jeux) l'avait officiellement relégué au rang de vilain petit canard de la surpuissante attaque parisienne. Lui qui avait été recruté à prix d'or et sous les hourras il y a deux ans, auteur de 20 buts lors de sa première saison à Paris, était tombé bien rapidement dans le déshonneur, à grands coups de matchs sans âme et de stories Instagram tête plongée dans le grill et les brochettes de viande. Son entrée en jeu, pour les dix dernières minutes face à Lyon à la place de Di María, a même sans doute fait sourire : ce n'était sûrement pas lui, incapable d'enchaîner deux pas le mercredi, qui allait changer quoi que ce soit au score de ce PSG-Lyon, bloqué à 1-1. C'était oublier une chose : Mauro Icardi n'a besoin que d'un ballon pour changer le cours d'un match, surtout quand le sablier se rapproche dangereusement des derniers grains. Saint-Étienne en savait quelque chose, l'OL est désormais également au courant.Si on aura du mal à le voir bousculer la hiérarchie d'une attaque parisienne blindée de talents cette saison, Mauro Icardi a peut-être prouvé ce soir qu'il avait à jouer un rôle qui lui sied à la perfection : celui duqui te sort des emmerdes au dernier moment. En une petite dizaine de minutes sur le terrain ce dimanche soir, Icardi a fait du Icardi : 3 ballons touchés, 2 passes, un tir, suffisant pour se muer en héros du soir et transformer sa seule tentative à la 93minute.En faisant parler deux de ses principales Lire la suite de l'article sur SoFoot.com