Myron Boadu et Calvin Stengs, potes d'Azur

Formés à l'Alkmaar Zaanstreek (AZ), les deux attaquants néerlandais sont devenus coéquipiers, potes, puis meilleurs amis tout en ayant deux ans d'écart. Un hasard dû à des problèmes physiques desquels ils puisent un supplément d'âme décisif dans leur percée au très haut niveau. Passés respectivement à Nice et Monaco, Calvin Stengs (22 ans) et Myron Boadu (20 ans) se voient pour la première fois de leur vie comme deux rivaux.

NiceMonaco 19/09/2021 à 13h Ligue 1

"J'ai dit à mes coéquipiers : ce gars n'est pas normal !"

En ce samedi soir, la pelouse n'est plus vraiment verte. La faute à trois gamins maltraitant le ballon jusqu'à plus soif. Parmi eux, Myron Boadu, six ans, attend que son club, le FC Bijlmer, coupe l'électricité pour s'arrêter. La suite est la même chaque jour de match : retour au quartier de Strandvliet et dodo en contemplant l'Amsterdam ArenA, située à deux minutes à pied de l'appartement familial. Au même âge (mais deux ans plus tôt), le quotidien de Calvin Stengs était radicalement différent. Élevé seul par sa mère dans la bourgade de Nieuw-Vennep, lui était plutôt basketball, et occupait ses samedis soir en regardant, après avoir passé la journée à poser comme modèle photo pour Calvin Klein. Nous sommes au tout début des années 2000 et une trentaine de bornes séparent les deux bonhommes. Au gré de leurs malheurs, cette distance va se réduire jusqu'à devenir invisible et former un lien aussi pur qu'indéfectible.