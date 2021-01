Mustapha Sangaré : "J'ai reçu des vidéos d'enfants qui commentaient mon entrée"

Il y a trois ans, Mustapha Sangaré jouait en D4 district. Il y a deux mois, il cassait la baraque en National 3 avec le Racing Club de France et kiffait sa vie au sein de l'association de son quartier. Depuis, l'attaquant d 1m92 a découvert le monde professionnel en signant à Amiens début novembre à l'âge de 21 ans, puis en fêtant sa première entrée en Ligue 2 juste avant Noël face à Ajaccio (0-0). De quoi savourer, forcément, mais aussi mesurer le chemin parcouru.

Au moment où je suis entré, je n'ai pas ressenti de stress et j'étais focus sur les dix minutes que je devais faire. En y repensant, c'est quand même une première entrée chez les pros. Mais sur le coup, je n'y ai pas pensé. Sur ma première occasion, je ne l'ai pas mise. Je l'ai mal prise, surtout. Dommage, ça aurait pu être un beau moment. Je me suis dit que c'était une occasion ratée, mais je suis rapidement passé à autre chose. Si j'avais marqué ce but... Ça aurait été incroyable.C'est une déchirure au mollet de neuf centimètres que je traînais depuis pas mal de temps, elle s'est réveillée. Le staff m'a remis sur pied rapidement, j'ai bien récupéré. En deux semaines et demie, je n'avais plus rien. Je ne m'attendais pas à reprendre aussi rapidement.Sportivement, le rythme d'entraînement, l'environnement, les joueurs qui t'entourent, ça change. On m'a bien accueilli, et il y a beaucoup de jeunes de mon âge, ce qui a facilité l'intégration. J'ai bien pris lelors de ma première semaine qui a été très concluante, le staff et le coach m'ont bien mis dedans. Je me suis adapté assez rapidement, je ne me suis pas caché.C'est dans le douzième, mon quartier. C'est dans cette asso que j'ai commencé le foot, c'est une grosse asso sportive, artistique et culturelle. Ils m'ont fait passer mes diplômes, un BPJEPS activité physique et un BPJEPS sports collectifs.